華大酒店接貨汀蘭居 鄧成波家族套現14億

汀蘭居共435間房間，是次出售每間房約331萬元。(互聯網)

帳│面│虧│損 已故「舖王」鄧成波的家族再度沽貨套現。由恒基地產(012)大股東李兆基女婿鄭啟文持有的華大酒店(201)接貨，昨宣布以最高14.4億元向鄧成波兒子鄧耀昇(圓圖)，收購位於荃灣汀九青山公路的「汀蘭居」酒店，後者帳面料蝕約2.4億元。

汀蘭居總樓面面積約21.63萬方呎，物業包括一幢16層(包括3層地庫)的酒店，共有435間客房，即每間房涉資331萬元，以及1間餐廳、1個游泳池及健身房。去年收入6,820.2萬元，按年多24%，除稅後溢利847.1萬元，2020年蝕9,720.8萬元，資產淨值約12.47億元。華大則指，收購助擴充其現有酒店管理服務及酒店管理組合、增加收入來源、提升盈利能力。物業於去年底估值為24.6億元，意味收購價折讓約四成。

據資料顯示，鄧成波於2017年以16.8億元購入汀蘭居，即持貨5年帳面蝕2.4億元。據傳媒本月初報道，鄧成波家族正放售一系列物業，涉及30項目，金額約70億元。今年以來計及是次出售已累計套現逾37億元。

華大9億沽酒店項目

華大公布以最高9.2億元，悉售位於皇后大道西的華麗都會酒店予美國持牌房產投資公司，估計出售事項可錄所得款項淨額5.24億元，當中20%用作營運資金，80%作收購香港酒店儲備。華麗都會酒店總建築面積約6.02萬方呎，共29層高提供214間客房、1間餐廳、多個停車位的酒店大樓組成。華大酒店報0.121元，升0.001元或0.8%，成交額14.7萬元。

大酒店：半島首季出租率僅9%

另外，大酒店(045)公布首季營運數據，受累新冠肺炎疫情，旗下香港半島酒店出租率只有9%，按季大挫26個百分點；平均房租升近11%，至4,127元；平均可出租客房收入大瀉70.9%，至380元。副主席包立賢指，本港實施嚴格社交距離措施，令業績仍受重創，加上內地封城措施也帶來不利影響，他冀本港能進一步放寬社交距離措施，對下半年本地市場表現保持審慎樂觀。