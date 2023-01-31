華府據報考慮全面切斷華為供應鏈

綜合外媒報道，美國正考慮進一步切斷中國電訊設備製造商華為的美國供應鏈，包括禁止英特爾（Intel）和高通公司（Qualcomm）向華為供貨。

自美國前總統特朗普將華為列入「實體清單」後，美國企業都須要事先獲得許可，才能向華為出售產品。《彭博社》引述消息人士稱，拜登政府正商討調整發出許可證的政策，有官員正推動，全面切斷華為在美國的供應來源，但相關討論仍處於初步階段，暫時未知華府何時改變政策。有消息人士估計，美國於今年5月有決定。

據英國《金融時報》報道，美國商務部已經通知部份美國企業，政府可能不再發出相關許可，但未作最終決定。

華為和美國商務部都拒絕置評。有分析指，華為已經分拆大部分智能手機業務，而在高通和英特爾的營業額中，華為貢獻佔有率不足1%，相信即使收緊限制，對華為和美國供應商的影響都不會太大。

外媒早前報道，美國、日本及荷蘭三國高層於1月27日在華盛頓就半導體議題達成協議，日本和荷蘭將施行美國政府要求並已啟動的部分對華出口半導體設備的管制。知情人士稱，談判就限制向中國出口先進的極紫外光刻機等產品達成協議。

其中最引人矚目的是，荷蘭光刻機巨頭艾斯摩爾（ASML）可能已經同意不會向中國出售製造成熟制程晶片的光刻機DUV，預計造成中國自主製造晶片的腳步減速。這也表示將擴大目前已經禁止運往中國的芯片製造設備的範圍和類別，從高階晶片設備擴大到成熟制程的中低階晶片設備。