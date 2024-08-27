華晨中國三名前董事遭聯交所譴責　斥不配合調查及損害投資者權益

公告指，前執行董事馬妮娜與前執行董事閻秉哲予以董事不適合性聲明及譴責；且向華晨中國前執行董事孫寶偉予以損害投資者權益聲明及譴責。

華晨因擔保作估計約19億元虧損撥備

聯交所表示，於審計華晨中國2020年度業績期間，核數師發現其全資附屬金杯汽控為其當時的控股股東華晨集團提供多項擔保。當時對金杯汽控強制執行擔保的法律程序已展開。獨立調查進一步揭露華晨中國多家全資附屬(包括金杯汽控)於2019至2021年間在華晨集團的影響下，為華晨集團及其他實體的利益而向其提供財務資助。相關財務資助總額超過534億元（人民幣，下同）。

財務資助令該華晨集團因擔保而作出估計約19億元的虧損撥備，並分別因存款質押及資金往來而承受約40億元及24億元的虧損。

聯交所指出，華晨中國相關董事於華晨集團擔任高級管理層職務。他們在華晨中國的職務與在華晨集團的職務存在明顯的利益衝突。他們各人均在提供財務資助的事宜上有不同程度的參與，但均未向董事會匯報有關財務資助。後來集團發現未披露的財務資助，導致延遲刊發及寄發財務業績及報告。