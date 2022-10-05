華晨中國今早復牌最多插7成　超過12年新低

有份與德國車廠寶馬（BMW）合資在內地生產國產車的華晨中國（1114），去年3月因無法在限期前公布2020年業績而停牌。在聯交所依例啟動除牌程序前夕，華晨中國宣布履行所有復牌指引，今早復牌急挫，曾跌71.2%，低見2.1元，創至2010年次季以來超過12年新低，跌幅之後略為喘定，最新報2.78元，仍較停牌前7.3元跌62%，成交額逾5億元。

華晨中國母企華晨集團2020年11月宣布破產重組，同年12月華晨汽車原黨委書記、董事長祁玉民因涉嫌嚴重違紀違法受查。之後，華晨中國因為「需要額外時間落實2020年年度業績，其中包括釐清有關涉及本公司一間附屬公司若干未經授權擔保及因而導致其涉及法律程序之資料，故有關2020年年度業績之公佈將會延遲發」，於2021年3月底開始停牌。

該公司委任的獨立調查機構，發現公司有未經授權擔保金額達59億人民幣，附屬公司金杯汽控因提供質押擔保，損失存款達40.06億人民幣，同時發現銀行對賬單差異問題，有約17.53億元資金淨流出至受查公司。華晨中國表示，已按獨立調查機構所發現的企業管治和內部監控缺失，委聘顧問檢討，以防類似事故。

華晨於周一公布復牌，已履行所有復牌指引，主要包括對未經授權擔保及額外事宜進行適當之獨立調查、公布調查發現及對業務營運及財務狀況之影響，並採取適當之整改措施；發表所有尚未發表之財務業績，以及處理任何審計修改；及進行獨立內部監控檢討，證明公司設有充分之內部監控及程序，以履行上市規則下之責任。公司將繼續與聯交所合作，協助調查違反上市規則之情況。