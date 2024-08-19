華潤啤酒中期盈利增1.2%　中期息多派三成

華潤啤酒（291）公布，2024年上半年多賺1.2%至47.05億元（人民幣，下同），每股盈利1.45元。潤啤指，回顧期內的經營活動之現金流入淨額同比增長25.6%，決定與股東分享成果，派付中期股息每股0.373元，按年增長30%。

受益於啤酒和白酒業務高端化戰略的持續發展，潤啤上半年營業額為237.44億元。毛利率方面，潤啤指，受益於持續的高端化發展，整體啤酒平均銷售價格按年上升2%，部份包裝物成本下降，集團的啤酒業務於上半年的毛利率上升0.6個百分點至45.8%。期內，集團整體實現啤酒銷量約634.8萬千升，同比下降3.4%，優於部分具規模的啤酒企業。

集團的啤酒業務於2024年上半年的未經審計的綜合營業額為人民幣225.66億元，中檔及以上啤酒銷量佔比首次於上半年超過50%；次高檔及以上啤酒銷量較去年同期實現單位數增長，其中通過電商渠道的銷量較去年同期錄得約60%增長；高檔及以上啤酒銷量較去年同期錄得超過10%增長，其中「喜力」、「老雪」和「紅爵」等產品銷量較去年同期均錄得超過20%增長。

白酒「摘要」銷量按年增逾50%

白酒業務方面，集團上半年營業額為11.78億元，按年增約 20.6%，帶動毛利率上升2.1個百分點至 67.6%。集團的白酒業務銷售規模增長迅速，其中全國性高端大單品「摘要」的銷量，較去年同期增逾50%，貢獻白酒業務營業額約70%。