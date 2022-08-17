華潤啤酒中期純利跌1成1派息人民幣23.4分 銷量微跌均價升

華潤啤酒（291）截至6月底止半年純利下降11%至38億元（人民幣，下同）；每股盈利1.17元，派中期息每股0.234元，按年減少11%。如剔除去年出讓一塊土地一次性初始補償收益約17.6億元，上半年除息稅前盈利及股東應佔溢利分別按年增加24.1%及27.8%。

期內，綜合營業額210.1億元，按年升7%，毛利率與去年同期持平。公司表示，縱然上半年疫情對啤酒銷量帶來較大的衝擊，整體啤酒銷量基本持平。

整體銷量微跌 喜力銷量錄雙位數增長

上半年整體啤酒銷量按年微跌近1%，當中次高檔及以上啤酒銷量增長約10%。公司表示，為抵銷原材料及包裝物料成本，受地緣政治和全球供應鏈受阻影響而持續上升的壓力，對部分產品價格進行適度調整，上半年整體平均銷售價格按年升約7.7%。喜力品牌產品的銷量錄得雙位數增長。

華潤啤酒預期，受地緣政治和全球供應鏈受阻影響，原材料與包裝物價格上漲壓力將會持續，將緊密跟蹤國內外原材料與包裝物料市場動態，採取擇機合理儲備及推行錯峰採購等措施，以應對價格上漲的壓力。集團亦計劃在下半年推出「雪花全麥純生」等產品，豐富產品多樣性，又會會積極研究拓展小酒館業務，開拓啤酒產品新營銷渠道。