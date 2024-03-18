華潤啤酒去年多賺18.6%　「喜力®」啤酒銷量增60%

啤酒業務方面，去年營業額升4.5%至368.7億，整體啤酒銷量較去年同期升0.5%至約111.5億升；次高檔及以上啤酒銷量約25億升，按年升18.9%，「喜力®」、「雪花純生」、「老雪」和「紅爵」等產品於銷量按年均錄得快速的雙位數增長。而「喜力®」啤酒銷量按年錄得近60%的強勁增長，實現銷量達6億升的目標。

去年集團啤酒業務的經營費用率按年下降1.3個百分點至27.1%，當中行政及其他費用率按年下降1.4個百分點至7.9%。去年集團持續推動優化產能佈局，其已停止營運兩間啤酒廠及新設一間位於安徽蚌埠市的智慧化工廠。

華潤啤酒白酒業務盈利為7.97億

白酒業務方面，華潤啤酒已於2023年完成貴州金沙55.19%股權轉讓的交割。集團的白酒業務營業額及未計利息及稅項前盈利分別為20.7億元及1.3億。若剔除因收購貴州金沙所產生的無形資產攤銷的影響，未計利息及稅項前盈利為近8億。