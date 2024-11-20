華潤燃氣與華潤隆地在港聯合推出 「充美好」超級充電站品牌

11月19日，華潤集團旗下華潤燃氣與華潤隆地聯合舉辦「充美好」品牌發佈會，象徵著全港首批「充美好」超級充電站於藍塘滙和華潤大廈正式啟用，為香港市民帶來更便捷、高效、安全的全新極速充電體驗。

大合照

本次「充美好」品牌發布會邀請到立法會議員、立法會環境事務委員會成員陳克勤、環境保護署助理署長區詩敏、機電工程署助理署長王磊、麗新發展主席林建岳、鷹君集團主席羅嘉瑞、宏安集團主席鄧清河、新世界發展行政總裁馬紹祥、中旅集團副總經理劉昆、城巴有限公司主席張堃、華潤集團董事長王祥明等多位政商界領袖出席。 發佈會開始時，華潤燃氣董事會主席楊平和華潤隆地董事長張偉相繼發言，共同表示了華潤「立足香港、服務香港」的決心。華潤燃氣與華潤隆地的合資公司「充美好」是華潤集團統籌優勢資源，踐行ESG理念，積極支持香港綠色經濟發展的重要舉措，代表著華潤集團在港業務步入全新賽道。「充美好」平台依託自身行業領先的技術及豐富的在地資源，攜手各方合作夥伴，共贏互惠，亦將全力支持特區政府發佈的《香港氣候行動藍圖2050》，助力达到「零碳排放‧綠色宜居‧持續發展」的願景，為香港市民提供綠色節能環保便捷的供能服務。

發佈會上，充美好能源服务有限公司分别與冠君產業信託、香港中旅汽車服務有限公司、城巴有限公司、麗新發展有限公司、新世界發展有限公司、信和集團、宏安地產有限公司、香港華為國際有限公司等八家合作夥伴現場簽署了戰略合作備忘錄，共同表達了對合作項目未來發展的信心及支持。「充電、充能、充美好」寓意華潤集團在綠色出行領域為香港精心打造一幅充滿活力與希望的生活畫卷，攜手共繪綠色未來，讓美好在每一步旅程中綻放。

「充美好」針對香港特區政府推行的減碳策略需求，採用華為歐標全液冷方案的超充前沿技術，集運行噪音低、充電槍線輕、充電功率高三大核心優勢於一身，將為香港電動車充電市場帶來革命性的變革。超充站可以實現瞬充秒達，主機最大輸出功率達500KW，對於80KWH的電池容量，從20%充至80%最快僅需7.2分鐘，實現1秒1公里。此外，全液冷技術有效解決溫度過高問題確保電池安全性，實現高效節能，具有易擴容、能耗低、週轉快的特點。

未來，「充美好」將進一步推進本港電動車充電、屋頂光伏、節能建築管理及服務等領域的開發。提升香港物業品質及停車場運營效率，降低業主用能成本和開發綜合能源項目的投資、建設、運營服務以及節能改造服務。旨在為香港市民提供更加優質的充電服務，助力香港政府實現碳中和目標。逐步推廣綜合能源解決方案於香港的全方位應用，用先進的技術與優質的服務給香港市民帶來更美好的生活品質，讓香港生活持續「充美好」。