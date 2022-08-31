華潤置地上半年賺106億元人幣　旗下物管多賺28%

華潤置地（1109）上半年盈利106億元（人民幣，下同），按年下跌19.2%，受到投資物業評估增值按年下跌拖累；扣除投資物業評估增值後，核心盈利101.6億元，增長2.6%。集團每股盈利1.49元，中期息每股0.182元。集團半日逆市微升0.16%，最新報32.1元。

華潤置地上半年綜合營業額729億元，按年下跌1.1%。其中開發物業營業額約594億元，下跌2.6%；投資物業收益76億元，下跌8.2%，如剔除租金減免影響，按年上升10.5%。上半年綜合毛利率26.9%，按年下跌4.4個百分點。

期內實現簽約額1.210億元，下跌26.6%，實現簽約面積下跌39%。截至6月底併表已銷售尚未結算簽約額2,328億元，當中已鎖定今年下半年結算的開發物業營業額達920億元。另有非併表已銷售未結算簽約額1,397.6億元，當中644億元將於下半年結算。

另外，集團旗下經營物業管理的華潤萬象生活（1209）半年盈利10.3億元，按年增長27.5%；扣除投資物業重估收益、無形資產等影響，核心溢利10.4億元，增長33.5%。中期息每股0.127元。集團上半年收入約53億元，按年31.5%，其中住宅物業管理服務收入33.5億元，增長40.2%；商業運營及物業管理服務收入19.2億元，增長18.5%。期內毛利率31.7%，按年下降0.5個百分點。