華潤醫藥附屬斥68億 收購天士力醫藥28% 成大股東

華潤醫藥集團(3320)公布，今日旗下附屬公司華潤三九與天士力生物醫藥、天津和悅、天津康順、天津順祺、天津善臻、天津通明及天津鴻勳訂立購股協議，據此，華潤三九有條件購相關賣方持有的天士力醫藥股份，合共約4.18億股，相當於28%權益，擬定代價為每股14.85元人民幣，即合共62.12億元人民幣(約68億港元)。交易完成後，華潤三九將持有天士力醫藥28%股權，並將成為最大股東，而天士力醫藥將作為非全資附屬公司入帳。
訂戰略合作協議 加強天津布局
同時，華潤醫藥亦與天士力醫藥訂立戰略合作協議，同意於中國數字中醫藥行業就創新模式研發、智能製造技術及設備、處方藥渠道、產業創新等方面展開全面戰略合作，加強於天津的產業投資布局，並促進中醫藥行業的全球化發展以及天津的經濟發展，並同意以天士力醫藥合作為起點全面深化雙方戰略合作，最終實現強強聯合、合作共贏。
華潤醫藥指，建議收購事項符合集團的戰略發展。憑藉天士力醫藥於現代中藥行業的競爭優勢，預計建議收購事項將透過所產生的協同效應促進集團的國際化發展。建議收購事項有望提升華潤三九的核心競爭力，並進一步改善其業務規模及盈利能力，旨在進一步增強集團的整體經營能力及業績。
天士力去年稅前溢利12億人幣
天士力醫藥主要從事藥品的研發、生產、批發及分銷。其業務範圍涵蓋中醫、生物藥物及化學藥品，聚焦治療心腦血管疾病、消化代謝疾病以及腫瘤的現代中藥，並於上交所掛牌。天士力醫藥截至去年底止年度除稅前淨溢利12.21億元人民幣，2022年度則虧損1.68億元人民幣。集團去年底止經審核資產淨值為約126.9億元人民幣。
華潤醫藥上周五收報5.23元，跌0.03元或0.6%。