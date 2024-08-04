華潤醫藥附屬斥68億 收購天士力醫藥28% 成大股東

華潤醫藥集團(3320)公布，今日旗下附屬公司華潤三九與天士力生物醫藥、天津和悅、天津康順、天津順祺、天津善臻、天津通明及天津鴻勳訂立購股協議，據此，華潤三九有條件購相關賣方持有的天士力醫藥股份，合共約4.18億股，相當於28%權益，擬定代價為每股14.85元人民幣，即合共62.12億元人民幣(約68億港元)。交易完成後，華潤三九將持有天士力醫藥28%股權，並將成為最大股東，而天士力醫藥將作為非全資附屬公司入帳。

訂戰略合作協議 加強天津布局

同時，華潤醫藥亦與天士力醫藥訂立戰略合作協議，同意於中國數字中醫藥行業就創新模式研發、智能製造技術及設備、處方藥渠道、產業創新等方面展開全面戰略合作，加強於天津的產業投資布局，並促進中醫藥行業的全球化發展以及天津的經濟發展，並同意以天士力醫藥合作為起點全面深化雙方戰略合作，最終實現強強聯合、合作共贏。