華潤電力上半年盈利跌22% 中期息減至21港仙

不包括非現金匯兌損益，上半年可再生能源業務淨利潤貢獻按年上升約6%至52.8億元，火電業務盈轉蝕，半年虧損20.3億元，去年同期有盈利貢獻約8億元。總體營業額按年上升近18%至504.1億元。

售電量方面，上半年附屬電廠售電量為8,641萬兆瓦時，按年增加0.4%，其中風電場和光伏電站的售電量分別增加12.8%和27.5%，附屬火電廠售電量下降3.1%。以市場方式定價的售電量佔附屬電廠總售電量的81.8%，市場電平均電價較標桿上網電價上升15.5%。

2025 年底前可再生能源裝機比例超 5 成

華潤電力表示，在十四五期間目標新增4,000萬千瓦可再生能源裝機，預計至2025年底，可再生能源裝機比例將超過50%。今年全年目標新增風電和光伏項目併網容量6,300兆瓦，其中大批項目將於今年下半年併網。下半年預計投產的火電機組權益裝機容量約2,085兆瓦，包括湖北仙桃電廠、山西寧武電廠、安徽阜陽二期及天然氣分佈式項目。

集團預計今年全年現金資本開支約379億元，其中約305億元用於風電、光伏電站的建設；約43億元用於火電機組（包括燃煤和燃氣機組）的建設；約15億元用於已運營燃煤機組的技術改造；約6億元用於煤礦的建設及約10億港元用於綜合能源及其他項目的建設。