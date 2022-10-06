華為傳透過初創公司繞過美晶片限制 5G手機最快明年重推

早前被美國列入黑名單的內地手機製造商華為，據報正透過深圳一初創企業，繞過限制，購買外國設備。彭博社引述消息指出，華為正為深圳一家初創公司「鵬芯微集成電路製造有限公司」提供支持。鵬芯微已經為一家半導體製造廠訂購了晶片製造設備——包括來自外國供應商的設備，最早在2023年上半年接收這些設備。華為料將購買鵬芯微大部分產品。

根據報道引述公開記錄和衛星照片，鵬芯微是由一位華為前高級管理層經營，如該公司能夠成功起步，就能有效幫助華為規避華盛頓的限制。鵬芯微在一份聲明中表示，已與供應商簽署協議，目標是在2025年開始生產，但未提及客戶。報道引述消息指出，該公司計劃明年開始研究其28納米技術——比最先進製程落後六代。華為的代表拒絕置評。

美國商務部工業和安全局表示，已注意到該初創公司以及「其華為關係的指控」，該局一直在注意是否有人設法規避出口管制。

鵬芯微目標 2025 年開始生產

另外，英國《金融時報》引述消息報道，華為最快明年重推5G手機，新機經重新設計後，將減少使用先進晶片。同時，華為計劃開發具有5G功能的手機殼，使手機具備5G功能，從而避過制裁。報道亦有提到，華為正考慮多個方案繞過美國制裁，其中包括避免使用受限制晶片生產手機。