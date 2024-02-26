華為於MWC 2024展出多款旗艦產品 將加大研發投資

華為於本年度世界移動通信大會(MWC 2024)上，展示多款高端時尚智能終端，體現美學與科技結合，包括四款旗艦產品等，以及展示如何讓科技進一步融入消費者生活。

四旗艦產品包括HUAWEI Mate 60 RS ULTIMATE DESIGN、HUAWEI FreeClip耳夾耳機、HUAWEI WATCH GT 4等，會上特設ULTIMATE DESIGN、Fashion Forward (時尚，更跨越)、XMAGE (華為影像)、Creation of Beauty (創作至美)，以及運動健康體驗區，向全球市場展示華為如何讓科技進一步融入消費者生活，豐富場景化體驗的極致追求。

研發投入和專利數量均居世界前列

華為終端BG首席運營官何剛指，將繼續在智能終端、運動健康、創作及智能辦公等領域加大研發投入，面向全球市場推出更多創新產品和服務，讓消費者探索更智能化、更時尚、更個人化 的流動生活。截至目前，華為智能穿戴領域的專利申請累計已超過800項，研發投入和專利數量均居世界前列。