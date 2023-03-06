華為｜傳華為擱置英國劍橋興建研究園區　涉資94億港元　發言人：正在評估中

在疫情高峰期間，華為一度將該幅土地置於「評估」狀態。華為發言人就此事回應，表示公司還在評估劍橋園區項目，亦知道規劃申請的狀況，在疫情期間將計劃置於內部審查評估狀態。

報道指，華為於2018年時，以3,700萬英鎊（折合約3.49億港元）購入一幅達500英畝土地，並於2020年獲規劃許可以建設尖端設施，用於開發寬頻技術、微晶片和人工智能（AI）軟件，並曾承諾2021年完成第一階段的建設，至今該項目一直未開始動工。

據了解，華為必須在8月之前對該地動土施工，否則可能會失去規劃許可，發言人對此拒絕透露是否有意在未來5個月、規劃許可到期前動工建設；南劍橋郡區的議員亦指，其向華為要求索取資訊的請求至今未獲回應。

華為被制裁 英國員工大跌82%

2020年，美國以安全問題為由，對華為實施一系列制裁，華為被迫退出西方市場，其後英國國家安全委員會審查後認為，華為的技術安全性無法得到保證，隨後命令電訊供應商需於2027年或之前將華為設備在英國5G網絡中移除。

據華為資料顯示，2019年至2021年兩年間，華為英國分部的銷售額，由13億英鎊，暴跌至4.81億英鎊（折合約45.45億港元），員工人數亦從885人，減少82%至486人。