華為「純血鴻蒙」正式發布　繼iOS和Android後第三大手機作業系統

內地科企華為周二(22日)晚正式發布完全自主研發的新版鴻蒙手機作業系統HarmonyOS NEXT原生鴻蒙。此系統的最大特色是不依賴安卓(Android)，因此被外界形容為「純血鴻蒙」。這是中國首個國產手機作業系統，亦是繼蘋果iOS和Android系統後，全球第三大手機作業系統。

華為常務董事、終端BG董事長余承東在發布會上說：「長期以來，操作系統主要都是由歐美主導，鴻蒙操作系統實現了全面突破。可以説，我們在操作系統的研發，用10年的時間幹了歐美同行30多年才做成的事，實現了終端操作系統的自主可控。」

據了解，原生鴻蒙與蘋果iOS和Android最大的區別在於採用分布式架構，開發者可做到一次開發、多端部署。原生鴻蒙能夠打通多設備、多場景，支持設備間的多樣交互及服務的自由流轉。相比於HarmonyOS 4.0，原生鴻蒙在設計、智能、互聯、流暢和安全5個方面實現了升級。例如在流暢度方面，華為指原生鴻蒙的整機流暢度提升了30%，設備續航時間增加了約56分鐘。

暫逾1.5萬個應用程式上架 包括微信

根據余承東的介紹，目前已有超過1.5萬個鴻蒙原生應用程式和元服務上架，包括微信。目前微信鴻蒙原生版已在HarmonyOS NEXT應用市場上架，已支援聊天、朋友圈、二維碼支付等基礎功能，由於微信的應用體量之大，更複雜的功能則還要等待版本更新。