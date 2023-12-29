熱門搜尋:
除夕倒數2024 叱咤2023 李善均 木屋燒烤 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 周庭 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 御半山 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 新城勁爆頒獎禮2023
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-12-29 11:20:00

華為：預料2023年全年銷售額將超過7000億人民幣

分享：
華為：預料2023年全年銷售額將超過7000億人民幣

華為：預料2023年全年銷售額將超過7000億人民幣

華為於官方微信公眾號發表輪值董事長胡厚崑的2024年新年致辭，胡厚崑指，公司經營基本回歸常態，預計2023年實現銷售收入超過7,000億元(人民幣，下同)。與華為2022年的全球銷售收入6,423億元相較，營收年增356億元或9%，而包括智能手機業務在內的設備業務部門，在2023年的表現也較預期佳。

華為預料2023年全年銷售額將超過7000億人民幣。(華為官方微信公眾號)

華為預料2023年全年銷售額將超過7000億人民幣。(華為官方微信公眾號)

華為：終端業務好於預期

胡厚崑表示，2023年，華為的ICT(信息通信技術)基礎設施業務保持穩健，終端業務好於預期，數字能源和雲業務實現良好增長，智能汽車解決方案競爭力顯著提升。

旗下服務「華為雲」方面，胡厚崑認為，既要成為公司數字化的底座和使能器，也要成為各行各業可信賴的數字化「黑土地」。數字能源要不斷提升產品質量與競爭力，抓住低碳化確定性機會，多貢獻利潤，實現有價值的增長。智能汽車解決方案與夥伴共同努力，將技術優勢轉化為商業成功。

華為仍受地緣政治等因素影響

對於地緣政治、經濟周期的不確定性，胡厚崑稱，技術制裁、貿易壁壘的持續影響，正深刻重塑著全球產業鏈結構和商業規則。但無論外部環境怎麼變化，華為堅信數字化、智能化、低碳化是最確定的發展趨勢，「要打造世界領先的算力底座，繁榮千行萬業」。

Ad Block

展望2024年，胡厚崑說，華為將重點加強業務運營的效率，會繼續會繼續精簡機關，簡化管理，蕭規曹隨，適度優化。

十大財經金句2023｜ 中原集團創辦人施永青（am730製圖） 十大財經金句2023｜李嘉誠（am730製圖） 十大財經金句2023｜「大劉」劉鑾雄（am730製圖） 十大財經金句2023｜陳茂波（am730製圖） 十大財經金句2023｜張宇人（am730製圖） 十大財經金句2023｜任志剛（am730製圖） 十大財經金句2023｜聯匯之父祈連活（am730製圖） 十大財經金句2023｜余偉文（am730製圖） 十大財經金句2023｜金融中心遺址（am730製圖） 十大財經金句2023｜王冬勝（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受