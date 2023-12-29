華為：預料2023年全年銷售額將超過7000億人民幣

華為於官方微信公眾號發表輪值董事長胡厚崑的2024年新年致辭，胡厚崑指，公司經營基本回歸常態，預計2023年實現銷售收入超過7,000億元(人民幣，下同)。與華為2022年的全球銷售收入6,423億元相較，營收年增356億元或9%，而包括智能手機業務在內的設備業務部門，在2023年的表現也較預期佳。

胡厚崑表示，2023年，華為的ICT(信息通信技術)基礎設施業務保持穩健，終端業務好於預期，數字能源和雲業務實現良好增長，智能汽車解決方案競爭力顯著提升。

旗下服務「華為雲」方面，胡厚崑認為，既要成為公司數字化的底座和使能器，也要成為各行各業可信賴的數字化「黑土地」。數字能源要不斷提升產品質量與競爭力，抓住低碳化確定性機會，多貢獻利潤，實現有價值的增長。智能汽車解決方案與夥伴共同努力，將技術優勢轉化為商業成功。

華為仍受地緣政治等因素影響

對於地緣政治、經濟周期的不確定性，胡厚崑稱，技術制裁、貿易壁壘的持續影響，正深刻重塑著全球產業鏈結構和商業規則。但無論外部環境怎麼變化，華為堅信數字化、智能化、低碳化是最確定的發展趨勢，「要打造世界領先的算力底座，繁榮千行萬業」。