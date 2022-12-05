華爾街大行料美股明年下行 跌幅或逾兩成

美國上周五公布的11月就業數據反映市道仍然強勁，市場揣測聯儲局可能維持進取加息。華爾街家大行預期，美國經濟明年難以避免陷入衰退，並進一步打擊股市表現，估計下跌幅度超過兩成。
大摩預測標指明年1至4月將下跌24%。摩根士丹利、美國銀行及德意志銀行等華爾街三大機構都預測，明年美股標準普爾500指數最多可能下跌超過20%，其中大摩預測標指明年1至4月下跌多達24%。主要因為聯儲局大幅升息，使美股面臨經濟衰退，但估計美股在觸底後，到明年底期間將會反覆向上。摩根大通、花旗及貝萊德亦憂慮，聯儲局維持進取加息策略勢必導致美國經濟明年出現下行，建議客戶在年結前「換馬」，希望在經濟衰退環境下有保本的投資，而看好的包括健護、金融與能源類。
大摩估標指1至4月跌多達24%
貝萊德策略師評估明年展望時指出，央行往往加息過強一段時間後才發覺，因此股市仍未反映衰退的衝擊。該行認為，健康護理行業較可取，因為該等行業的需求不大受到經濟週期的打擊。標指健護行業指數今年以來累計跌1.7%，遠優於標指整體指數的跌幅。貝萊德又建議吸納能源及金融行業股份，而不建議追捧新興市場股票。
摩根大通也認為美國經濟明年將陷入輕度衰退，但該行看淡美國市場，反而健議買入英國市場股票。花旗相信，經濟衰退對美國股票不利，建議客戶趁美股反彈出貨，而看好的是中國市場。
大行建議客戶在年結前調整組合
標指最近已從10月低位反彈到4,000點附近，但分析師普遍相信這波回升只是「熊市反彈」。美銀強調聯儲局緊縮所引發的流動性危機，可能對美股造成壓力，大摩與德銀表示企業獲利展望向下，加上美國經濟衰退，可能引發美股賣壓。大摩首席美股策略師威爾森預料，這段時間因經濟衰退，許多企業將下修盈餘展望，「熊市並未結束；如果我們的盈餘預估正確，股市將會創新低」。他預測到明年底時，標指將回升到3,900點，但股市將大幅震盪。
德銀預測明年全球股市將大跌，因為美國經濟將嚴重且持續滑坡。但德銀預料美股重挫的時間點是明年中，而非年初，標指上半年將升至4,500點，然後於第三季大跌25%，跌到3,357點附近，因屆時經濟將陷入全面衰退，之後將回升，到明年底時約在4,500點。