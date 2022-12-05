華爾街大行料美股明年下行 跌幅或逾兩成

美國上周五公布的11月就業數據反映市道仍然強勁，市場揣測聯儲局可能維持進取加息。華爾街家大行預期，美國經濟明年難以避免陷入衰退，並進一步打擊股市表現，估計下跌幅度超過兩成。

大摩預測標指明年1至4月將下跌24%。摩根士丹利、美國銀行及德意志銀行等華爾街三大機構都預測，明年美股標準普爾500指數最多可能下跌超過20%，其中大摩預測標指明年1至4月下跌多達24%。主要因為聯儲局大幅升息，使美股面臨經濟衰退，但估計美股在觸底後，到明年底期間將會反覆向上。摩根大通、花旗及貝萊德亦憂慮，聯儲局維持進取加息策略勢必導致美國經濟明年出現下行，建議客戶在年結前「換馬」，希望在經濟衰退環境下有保本的投資，而看好的包括健護、金融與能源類。

大摩估標指1至4月跌多達24%

貝萊德策略師評估明年展望時指出，央行往往加息過強一段時間後才發覺，因此股市仍未反映衰退的衝擊。該行認為，健康護理行業較可取，因為該等行業的需求不大受到經濟週期的打擊。標指健護行業指數今年以來累計跌1.7%，遠優於標指整體指數的跌幅。貝萊德又建議吸納能源及金融行業股份，而不建議追捧新興市場股票。