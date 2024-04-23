華爾街日報：美國擬切斷內銀與全球金融體系連接　外交部稱「堅決反對」(更新)

華爾街日報：美國正起草制裁措施 切斷內銀與全球金融體系連接

《華爾街日報》引述知情人士報道，美國正起草制裁措施，以切斷內地銀行與全球金融體系的連接，有指美國官員希望透過此舉，以阻止北京對俄羅斯軍事生產的商業支持。

冀中方能夠顧及內銀或失去獲取美元渠道 報道指出，美方官員希望中方能夠顧及內銀或失去獲取的美元渠道，以及內地與歐洲的貿易關係受到影響而改變立場。報道又指，美國官員認為以銀行作為制裁對象，作為行動升級的備選方案，防止外交措施未能說服內地限制對俄羅斯的出口。

就上述事件，人民銀行及中國國家金融監督管理總局並未有回覆置評請求。 自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯一直在努力對西方的敞口，放棄以美元、歐元、英鎊和日圓進行貿易。同時隨著西方退出與俄羅斯的交易後，中國四大內銀已向俄羅斯提供價值數十億美元的人民幣信貸。 外交部：堅決反對 外交部發言人汪文斌回應，指美方一邊推出大規模援助烏克蘭法案，一邊又對中俄正常的經貿往來進行無端指責，這種做法極為虛偽，也十分不負責任。中方對此堅決反對。