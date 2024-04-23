華爾街日報：美國擬切斷內銀與全球金融體系連接　外交部稱「堅決反對」(更新)

《華爾街日報》引述知情人士報道，美國正起草制裁措施，以切斷內地銀行與全球金融體系的連接，有指美國官員希望透過此舉，以阻止北京對俄羅斯軍事生產的商業支持。
冀中方能夠顧及內銀或失去獲取美元渠道
報道指出，美方官員希望中方能夠顧及內銀或失去獲取的美元渠道，以及內地與歐洲的貿易關係受到影響而改變立場。報道又指，美國官員認為以銀行作為制裁對象，作為行動升級的備選方案，防止外交措施未能說服內地限制對俄羅斯的出口。
就上述事件，人民銀行及中國國家金融監督管理總局並未有回覆置評請求。
自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯一直在努力對西方的敞口，放棄以美元、歐元、英鎊和日圓進行貿易。同時隨著西方退出與俄羅斯的交易後，中國四大內銀已向俄羅斯提供價值數十億美元的人民幣信貸。
外交部：堅決反對
外交部發言人汪文斌回應，指美方一邊推出大規模援助烏克蘭法案，一邊又對中俄正常的經貿往來進行無端指責，這種做法極為虛偽，也十分不負責任。中方對此堅決反對。
汪文斌說，在烏克蘭問題上，中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談，推動政治解決。中方一貫依法依規對兩用物項出口進行管制。中國不是烏克蘭危機的製造者和當事人，從不拱火澆油，更不趁機漁利，也不接受甩鍋推責。
汪文斌強調，必須指出的是中方在平等互利基礎上，同包括俄羅斯在內的世界各國開展正常經貿往來的權利不容幹擾和破壞，中方正當權益不容侵犯。
汪文斌續指，奉勸美方拱火澆油也好，抹黑甩鍋也罷，都不是解決烏克蘭問題的正確途徑，只有兼顧各方合理安全關切，透過對話談判建立均衡有效可持續的歐洲安全框架，才是唯一正確選擇。