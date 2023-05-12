華置主席劉鳴煒放售山頂白加道兩洋房叫價10億　早年由大劉購入

新近有名人業主放盤超級豪宅！據本地傳媒引述消息報道，華置（127）主席並「大劉」劉鑾雄兒子劉鳴煒，正放售持有的山頂白加道31號A號及D號屋，兩洋房叫價10億，折合呎價逾13萬元。
兩屋合共叫價10億
是次放售A及D號屋，其中A屋實用面積3,845方呎，亦設約4,000方呎花園及約1,100方呎天台，附車庫及泳池，將連同租約出售，叫價約5.38億元，實呎約14萬元；D屋實用面積3,319方呎，設約3,009方呎花園及約1,104方呎天台，同附車庫及泳池，叫價約4.32億元，實呎約13萬元，兩屋合共叫價10億。
早年由大劉購入
資料顯示，白加道31號由華置發展，於2003年落成，共4幢洋房，分為A、B、C及D號屋，當中A號屋，由「大劉」劉鑾雄於2005年以1.45億元購入，後傳轉贈予其前女友呂麗君，現時由劉鳴煒及相關人士持有。
至於D號屋原由理文造紙（2314）主席李文俊，在2007年以1.76億元購入，其後「大劉」於2015年以4.2億元回購，2016年再轉至劉鳴煒名下。
劉鳴煒過往多爭議
劉鳴煒過往有多項爭議，2015年，他以青年事務委員會主席身份接受訪問，談及年輕人難「上車」情況，就表示年輕人應「看少些戲、去少些日本」，儲首期買樓，被人稱「堅離地」。
2021年時任海洋公園主席，所提出的建議包括將下園區改為免費，並改造成零售餐飲休閒區，以收取租金紓解財困等方案亦飽受批評。