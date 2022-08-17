華置袋股息收入9.5億 上半年扭虧賺8.7億元

華人置業（127）公布，截至6月底止半年錄得盈利8.7億元，去年同期虧損逾3,700萬元，不派中期息。

期內，收入升近63%至11.8億元，當中股息收入上升4.9倍至逾9.5億元，令集團扭虧。這項收入主要由於集團1間接受投資公司所持有之物業，銷售位於觀塘之凱滙55個單位及若干車位（佔10%權益）並於1至6月期間入賬，並宣派股息，使集團來自該公司的股息收入為9.5億元，去年同期沒有此項收入。上半年，集團租金收入下跌0.3%至1.6億元，利息收入減少93.4%至1,331萬元。

接受投資公司出售觀塘凱滙 55 個單位並派股息

上半年扣除投資物業未變現公平值收益淨額及相關遞延稅項後，華置核心盈利近7.6億元，按年升近9倍。