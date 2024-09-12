熱門搜尋:
iPhone 16 銀色債券 林明禎 中秋節2024 居屋2024 自助餐優惠 天璽．天 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
財經
2024-09-12 15:10:00

華興資本傳被有關部門要求支付7800萬人民幣　包凡2月已辭任

分享：
華興資本傳被有關部門要求支付7800萬人民幣，包凡2月已辭任。

華興資本傳被有關部門要求支付7800萬人民幣，包凡2月已辭任。

adblk5

英國《金融時報》引述消息報道，華興資本（1911）於去年10月被「有關部門」要求支付7,800萬元（人民幣，下同）；至於去年失蹤的創始人包凡，有指仍被內地政府扣押，他於今年2月已辭任集團執行董事、董事會主席及首席執行官等職務。

USDT泰達幣是甚麼｜風險戚乜？香港合法嗎？（am730製圖） USDT泰達幣是甚麼｜（am730製圖） USDT泰達幣是甚麼｜與比特幣分別（am730製圖） USDT泰達幣是甚麼｜合法嗎？（am730製圖） USDT泰達幣是甚麼｜風險（am730製圖）

華興資本或將款項列「應收賬款」

報道指，最終華興資本在資產負債表中將上述款項列為應收賬款，並指款項可能會被退還或沒收，亦有機會有額外款項。而來自華興資本的律師消息指，根據其提交的文件，這筆款項可能構成與正在調查的案件有關的財產。

adblk6

外部審計師中匯安達對華興資本的財務狀況出具保留意見，指其無法評估這筆錢的可收回性。華興資本認為只有在7800萬元付款和包凡調查情況更明朗時，才能取消審計保留意見。

華興資本已於9月9日復牌

華興資本股份在9月9日復牌，公司在9月5日收市後發布4份業績，包括經審核2022年全年業績、2023年中期業績及全年業績，以及未經審核2024年中期業績。

其中在2023年財報中，公司指不知曉亦無可靠訊息獲悉包凡正在配合的任何調查的狀況，至今尚未收到任何關於其正在接受調查的通知，也沒有進入與該等事件有關的任何法庭程序。

華興資本現跌7.35%，報1.89元。

amJetso送 Bodysonic先力牌窗口式冷氣機X靜音循環風扇X電動冷凍小風扇

 
 
 