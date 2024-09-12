華興資本傳被有關部門要求支付7800萬人民幣，包凡2月已辭任。

英國《金融時報》引述消息報道，華興資本（1911）於去年10月被「有關部門」要求支付7,800萬元（人民幣，下同）；至於去年失蹤的創始人包凡，有指仍被內地政府扣押，他於今年2月已辭任集團執行董事、董事會主席及首席執行官等職務。

報道指，最終華興資本在資產負債表中將上述款項列為應收賬款，並指款項可能會被退還或沒收，亦有機會有額外款項。而來自華興資本的律師消息指，根據其提交的文件，這筆款項可能構成與正在調查的案件有關的財產。

外部審計師中匯安達對華興資本的財務狀況出具保留意見，指其無法評估這筆錢的可收回性。華興資本認為只有在7800萬元付款和包凡調查情況更明朗時，才能取消審計保留意見。

華興資本已於9月9日復牌

華興資本股份在9月9日復牌，公司在9月5日收市後發布4份業績，包括經審核2022年全年業績、2023年中期業績及全年業績，以及未經審核2024年中期業績。

其中在2023年財報中，公司指不知曉亦無可靠訊息獲悉包凡正在配合的任何調查的狀況，至今尚未收到任何關於其正在接受調查的通知，也沒有進入與該等事件有關的任何法庭程序。