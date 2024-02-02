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財經
2024-02-02 14:58:00

華興資本創辦人包凡辭任主席CEO等職務　曾涉內地貪污案件

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華興資本創辦人包凡辭任主席CEO等職務　曾涉內地貪污案件

華興資本（1911）宣布，創辦人包凡將辭去公司執行董事、董事會主席、首席執行官，及提名委員會主席、執行委員會主席、薪酬委員會委員職務。

華興資本目前停牌，停牌前報7.27元，市值41.32億元。

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包凡辭職因處理家庭事務

華興資本表示，包凡由於健康原因及希望將更多時間用於處理家庭事務的考慮，已辭去公司執行董事、董事會主席、首席執行官、提名委員會主席、執行委員會主席、薪酬委員會委員的職務，自2024年2月2日生效，並確認其與董事會之間不存在任何分歧，且對於其辭任事宜不存在其他需要提請公司股東注意的事項。

華興資本又指，對於包凡在任期內為本公司付出的努力和貢獻表示深切地感激，在其統領下，公司成長壯大，克服了諸多挑戰，一路達成了許多顯著成就。

另外，謝屹璟被任命為董事會主席，並由代理首席執行官改任為首席執行官；林家昌被任命為公司執行董事及董事會副主席。

包凡曾涉內地貪污案件

包凡2023年2月中起一度失去聯絡，當時華興資本發公告指，一直嘗試聯繫並確認包凡情况。董事會已獲悉，他配合中華人民共和國(中國)有關機關調查，並重申，集團目前的業務及運營維持正常。如任何中國有關機關要求其依法進行配合，將配合該等調查。

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