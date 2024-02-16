萬六受阻｜科指兩日乾挾3% ETF受襲

恒生指數昨早段曾挫128點，並連續兩日拗腰倒升，一度高見16,029點收復萬六關，收市報15,944點，升65點或0.4%，萬六關得而復失，惟連升兩日累計進帳198點；科指則報3,223點，走高25點或0.8%；國企股指數報5,410點，升24點或0.5%。在北水繼續缺席下，主板成交額再收縮至470億元，按日少約百億元或近18%，撇除半日市再創逾4個月、即十一黃金周後最低成交，當時港股通亦暫停。

港股龍年伊始即連續兩日乾升，惟萬六關受阻，當中恒生科技指數連續兩日跑贏大市，兩日累計進帳3.1%，表現亮麗，惟亦旋即惹來空軍關注。追蹤科指的南方恒生科技(3033)昨錄7.2億元沽空額，為港股中最多，沽空率更高達81.4%的罕見高水平。

八大活躍沽空榜 科指ETF佔3席

大市買賣兩閒，大市沽空額亦只有78.3億元，沽空率16.6%，惟多隻科指ETF均登上活躍沽空榜。除南方恒生科技外，追蹤科指兩倍槓桿的XL南方恒科(7226)及追蹤科指兩倍反向表現的XI南方恒科(7552)沽空額分別亦達2.5億元及1.95億元，分別進佔最活躍沽空榜的第六及第八位，沽空率分別為36.6%及42.8%。三大科指ETF的合共沽空額，已佔整體沽空額的15%。

藍籌股以李寧(2331)表現最佳，全日報20.25元，升1.07元或5.6%；另外京東集團(9618)及聯想集團(992)均升逾2%。最差藍籌為華潤萬象生活(1209)，全日挫2.5%。