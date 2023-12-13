萬六爭持｜藍籌分化 滙控電能5連升 分析料下季續尋底

港股年結在即惟仍困在萬六關的今年低位，恒生指數昨3連跌斷纜，反彈173點。藍籌表現分化，滙豐控股(005)及部分公用股表現強韌，當中滙控連同電能實業(006)已連升5個交易日，分別累漲2.5%及5.8%，長江基建(1038)更連續7日保不跌，累計有8.4%進帳。相反，中國移動(941)連續4日走弱，「陰乾式」累失1.1%。有分析認為港股尋底路未完，惟明年次季起有望明顯反彈。
外媒指內地已召開中央經濟工作會議，帶動股市氣氛稍回暖，恒指昨早段曾跌44點後向上，收市倒升1.1%，報16,374點；國企股指數揚1.5%；恒生科技指數漲1.7%。不過主板成交額進一步萎縮至866億元，為本月最低。A股重返三千關，上證綜合指數報3,003點，漲12點或0.4%。
不過北水南水昨齊走資，港股通淨沽出26.98億元，ETF(指數買賣基金)再成沽貨目標，盈富基金(2800)遭北水淨沽31.2億元；恒生中國企業(2828)亦有11.6億元流出；滬股通及深股通則合共淨沽出50.24億元人民幣。
友邦13日累挫14% 大摩叫增持
內房股昨普遍造好，華潤置地(1109)大升5.9%；龍湖集團(960)升4.9%，兩者躋身三大升幅藍籌。不過友邦保險(1299)弱勢未除，昨跌1.1%，至62.85元，過去13個交易日，有12日均報跌，13日累挫14.4%。不過摩根士丹利指，友邦弱勢主要由於市場對其中國業務有不合理憂慮，認為集團基本面仍佳，因而首次給予「增持」評級，目標價96元，潛在升幅52.7%。
富途料明年次季起反彈 最牛二萬一
富途證券國際(香港)昨舉行年終投資策略交流會，集團首席策略師陸秉鈞表示，明年恒指的合理波幅推算在5,100點至7,300點，不排除首季仍會再試今年低位，惟相信2022年低位萬四關水平有估值支持。他指目前市況跌勢較實質經濟環境更悲觀，明年第二、三季會有明顯反彈，料高位可升抵19,100點，最牛可看21,000點，惟前提是有兩大契機出現，包括美國聯儲局提前減息，以及內地有能力制止內房的系統性危機。
美股方面，他指明年聚焦兩大議題，上半年主要留意經濟數據，因為會左右減息決定；下半年總統大選為焦點，預測標普500指數明年可見4,900點，最高抵5,000點。