萬六爭持｜藍籌分化 滙控電能5連升 分析料下季續尋底

港股年結在即惟仍困在萬六關的今年低位，恒生指數昨3連跌斷纜，反彈173點。藍籌表現分化，滙豐控股(005)及部分公用股表現強韌，當中滙控連同電能實業(006)已連升5個交易日，分別累漲2.5%及5.8%，長江基建(1038)更連續7日保不跌，累計有8.4%進帳。相反，中國移動(941)連續4日走弱，「陰乾式」累失1.1%。有分析認為港股尋底路未完，惟明年次季起有望明顯反彈。

外媒指內地已召開中央經濟工作會議，帶動股市氣氛稍回暖，恒指昨早段曾跌44點後向上，收市倒升1.1%，報16,374點；國企股指數揚1.5%；恒生科技指數漲1.7%。不過主板成交額進一步萎縮至866億元，為本月最低。A股重返三千關，上證綜合指數報3,003點，漲12點或0.4%。