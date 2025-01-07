萬洲分拆史密斯菲爾德 已申請美國上市

萬洲國際(288)擬就旗下豬肉產品品牌「史密斯菲爾德」申請分拆在美國獨立上市，集團發公告指，已於美國時間周一向美國證交會遞交註冊聲明，申請將「史密斯菲爾德」普通股股份於納斯達克全球精選市場以股份代號「SFD」上市。
發售及出售股份數目及金額未定
集團指，「史密斯菲爾德」發售預期將於市場狀況許可的情況下開始，並須待證交會宣布註冊聲明生效，目前擬發售及出售的史密斯菲爾德股份數目及金額尚未確定，公司將適時進一步公告。
按萬洲早前的公告，分拆完成後，萬洲將持有80%史密斯菲爾德，其餘20%由公眾持有。
集資用作一般企業用途
集團指，預期將史密斯菲爾德發售的所得款項淨額用作一般企業用途，包括基建、自動化及肉製品產能擴張的資本投資。萬洲擬將自史密斯菲爾德發售收取的所得款項淨額用作一般營運資金用途。萬洲及史密斯菲爾德認為，建議分拆可按其自身的優勢更完善地反映史密斯菲爾德的價值，並改善其經營及財務透明度，而投資者將能夠據此獨立地評核及評估史密斯菲爾德的表現及潛力，並與分拆後集團區分。另一方面，建議分拆將使投資者能夠更完善地對萬洲估值，且對史密斯菲爾德的公平市值更為清晰。
萬洲現報5.79元，跌0.09元或1.5%，市值742.9億元。