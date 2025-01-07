萬洲分拆史密斯菲爾德 已申請美國上市

史密斯菲爾德集資所得，將用作包括基建、自動化及肉製品產能擴張的資本投資。(資料圖片)

萬洲國際(288)擬就旗下豬肉產品品牌「史密斯菲爾德」申請分拆在美國獨立上市，集團發公告指，已於美國時間周一向美國證交會遞交註冊聲明，申請將「史密斯菲爾德」普通股股份於納斯達克全球精選市場以股份代號「SFD」上市。

發售及出售股份數目及金額未定

集團指，「史密斯菲爾德」發售預期將於市場狀況許可的情況下開始，並須待證交會宣布註冊聲明生效，目前擬發售及出售的史密斯菲爾德股份數目及金額尚未確定，公司將適時進一步公告。

按萬洲早前的公告，分拆完成後，萬洲將持有80%史密斯菲爾德，其餘20%由公眾持有。