萬科分拆萬物雲通或集資過百億 大型新股陸續上市

萬科分拆萬物雲通或集過百億，零跑汽車亦傳集資10億至15億美元，相信大型新股陸續上市。（資料圖片）

聆訊後資料集顯示，其主要收入來自社區空間居住消費服務，於2022年第一季收入佔比為57.1%，其次是商企和城市空間綜合服務，佔比為35.6%，AIoT及BPaaS解決方案服務收入佔比為7.3%。截至2022年3月31日，公司在管建築面積1.36億平方米。

萬科企業（2022）分拆物業管理服務公司萬物雲已通過上市聆訊，萬物雲據報計劃集資不少於20億美元，相當於約156億港元，最快9月啟動上市計劃，聯席保薦人為花旗、高盛及中信証券。

另外，中國兩家汽車領域的新經濟企業亦計劃在香港進行首次公開募股。據知情人士稱，中國電動汽車公司零跑汽車（Leapmotor）早前已通過上市聆訊，外電報道，零跑科技計劃集資10億至15億美元，最快9月招股。

零跑汽車前期投資者包括視頻監測設備公司大華股份和紅杉中國。根據公司網站，公司是擁有智能電動車完整自主研發能力的整車廠家。公司9月份接到了8,754輛預訂，交付車輛4,095輛，按年增長5倍。8月份，公司宣布完成一輪45億元人民幣的融資，其中杭州國資投資30億元。

零跑汽車傳9月招股集資最多15億美元

騰訊控股（700）有份投資的內地汽車服務平台途虎養車，亦已向聯交所遞交上市申請，高盛、中金、美林及瑞銀出任聯席保薦人，前期融資已引入騰訊及紅杉中國等股東，分別持有約19%及9%已發行股本。

途虎養車從事由賣車、換零件、保養、維修及汽車美容等不同的汽車服務。截止6月底止近12個月，途虎養車有1,570萬名交易客戶，按年增長19%，平均月活躍用戶900萬戶，上半年虧損收窄至95億元人民幣，收入則微跌至54.6億元人民幣。