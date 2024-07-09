萬科半年恐蝕90億人幣 逾千八名高層自籌2億增持A股

集團又同時公布，基於對行業和公司未來發展的長期信心，為維護股東利益，增強投資者信心，公司骨幹管理人員擬自籌資金2億元人民幣，在未來6個月內增持公司A股股份，當中全體董事、監事、高級管理人員及集團黨委成員等15人出資額不低於7,300萬元人民幣，其他骨幹管理人員共1,847人出資額不超過1.27億元人民幣，增持股份自願鎖定兩年。

萬科指，上半年制定了業務重整和化解風險的「一攬子方案」，堅定瘦身健體，降解風險，取得積極進展：實現高品質交付7.4萬套房子；實現銷售金額1,273.3億元人民幣，保持行業第一陣營；實現大宗交易回款93.4億元人民幣。不過萬科指，儘管公司較早意識到轉型發展的重要性，但轉型業務投資超出了資源和能力的邊界，亦未能完全擺脫慣性，部分開發項目投資過於樂觀，拿地成本較高，隨著這些項目在今年進入結算，公司結算業績受到重大影響。

房產項目結算規模和毛利率大降

集團又指，上半年虧損原因包括房地產開發項目結算規模和毛利率顯著下降；對部分項目計提了減值；部分非主業財務投資出現虧損；部分大宗資產交易和股權交易價格低於帳面值。萬科指，對業績虧損深表歉意，會聚焦現金流安全，按照「一攬子方案」的明確路線圖，推進業務重整和風險化解，著眼長遠推動轉型升級，有信心房地產發展新模式中，盡快重回健康可持續發展道路。