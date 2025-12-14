萬科境內債三項展期議案未獲通過，仍有5個「寬限日」。

其中，議案一「要求展期前利息隨本金一同延期1年支付，無額外增信」遭零票支持，16家機構投出反對票；其他表決權均棄權。議案二要求「追加投資人可接受的增信措施、有條件調整中期票據本息兌付安排的議案」獲得83.4%的同意表決，有7家持有人或持有人代理人同意議案二；投反對票的共11家。議案三則僅獲1家機構支持，佔18.95%；反對的持有人或持有人代理人共16家，比例達76.7%。

萬科企業(2202)的20億元人民幣(下同)境內債券展期將於明日到期，內地傳媒引述「22萬科MTN004」第一次持有人會議決議公告報道，三項展期方案均不達90%的生效門檻，未獲債券持有人有效通過。

值得注意的是，依照」22萬科MTN004」募集說明書，對未能按期足額償付債務融資工具本金或利息的違約情形設定了5個工作日的寬限期，若万科在該期限內對債務進行了足額償還，則不構成違約。

內地傳媒引述知情人士表示，目前仍不能判定「22萬科MTN004」出現違約事件，預計在寬限期內萬科或將積極推動談判。

不過對萬科而言，除「22萬科MTN004」以外，12月28日還將面臨餘額37億元的「22萬科MTN005」到期兌付。交通銀行作為存續期管理機構已定於12月22日召開該筆債券的持有人會議，審議該票據展期事宜。