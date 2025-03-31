萬科轉蝕495億人幣 預告今年流動性壓力加大

集團指，去年制定並推動實施業務重整和風險化解的「一攬子方案」，堅定瘦身健體、聚焦主業、全力自救，取得一定進展。在經營端，全年高品質交付超過18萬套房子；實現銷售金額2,460.2億元，少34.6%；銷售面積1,810.7萬方米，減26.6%，惟位居行業第一，銷售回款率保持100%以上；大宗資產交易完成54個項目交易，合計簽約259億元；通過存量資源盤活新增和優化產能412億元，回收現金超百億元。

全年新增融資 948 億人幣

在融資方面，集團積極爭取各類金融機構支持，全年新增融資和再融資948億元，新增融資的綜合成本3.54%；經營性物業貸落地293億元；白名單項目申報178個。去年集團完成93億元的境內公開債券和折合約104億元的境外公開債券償付。

部分資產交易低於帳面值

不過，雖然集團在各方支持下積極開展自救，但風險並未徹底化解。業績虧損的主要原因是：開發業務結算規模和毛利率顯著下降；新增計提了信用減值和存貨跌價準備；部分非主業財務投資出現虧損；為更快回籠資金，公司對資產交易和股權處置都採取了更加堅決的行動，部分交易價格低於帳面值。