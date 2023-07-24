萬達王健林債務纏身月內三度賣產　中國儒意接手49%萬達投資股權

內房債務危機持續，貴為昔日中國首富的王健林仍債務纏身，日前內媒報道，王健林旗下萬達集團的「北京萬達投資」49%的股權，將轉讓至中國儒意（136）旗下上海儒意，以償還周日（23日）到期的4億美元債本金；亦是自7月以來第3次賣產套現資金。

中國儒意現跌3.04%。