萬達王健林債務纏身月內三度賣產　中國儒意接手49%萬達投資股權

內房債務危機持續，貴為昔日中國首富的王健林仍債務纏身，日前內媒報道，王健林旗下萬達集團的「北京萬達投資」49%的股權，將轉讓至中國儒意（136）旗下上海儒意，以償還周日（23日）到期的4億美元債本金；亦是自7月以來第3次賣產套現資金。
中國儒意現跌3.04%。
中國儒意接手萬達投資49%股權
中國儒意（136）上日發公告指，於7月20日與萬達集團訂立股權轉讓協議，以代價22.62億元人民幣，收購萬達集團持有的萬達投資49%股權，當中包括8億元人民幣零息借款。
在股權轉讓前，王健林及萬達集團旗下北京萬達文化產業集團，共同擁有北京萬達投資全部股權。轉讓後，北京萬達投資將由萬達文化產業集團持股49.8%、儒意影視持股49%，王健林僅持股1.2%。
萬達王健林債務纏身月內三度賣產
自7月以來，王健林已經3度賣產套現資金。今年7月11日，萬達電影發公告宣布，北京萬達投資擬通過協議轉讓方式向東方財富實控人的妻子陸麗麗轉讓1.8億股，佔公司總股本8.26%，轉讓價為每股12.07元。
在7月18日，萬達電影再發公告指，北京萬達投資擬向莘縣融智，轉讓其持有的萬達電影無限售條件流通股1.77億股，佔公司總股本8.14%，轉讓價為每股13.17元。