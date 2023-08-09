萬達集團三高層被公安帶走據涉內部反貪腐　傳涉案額逾1億人幣｜內房危機

由中國首富的王健林創立的內房萬達集團，近日接連有高層被內地公安機關帶走。據外媒116報道，被帶走原因涉及內部反腐敗調查。據了解，萬達上周四召開內部會議宣布此事，並指涉案金額逾1億元人民幣。

萬達高級副總裁劉海波被公安帶走

內地《澎湃新聞》報道引述知情人士表示，萬達集團高級副總裁劉海波因涉及貪腐被公安機關帶走，同集團還有多人因牽涉貪腐被帶走。劉海波最近一次露面在本月 1 日，出席了王健林舉行的工作會談。報道又指，「萬達集團董事長王健林對於腐敗行為始終保持高壓態勢」，暗示萬達董事長王健林或有份參與其中。