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財經
2023-08-09 13:10:00

萬達集團三高層被公安帶走據涉內部反貪腐　傳涉案額逾1億人幣｜內房危機

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萬達集團三高層被公安帶走據涉內部反貪腐，傳涉案額逾1億人幣。(資料圖片)

由中國首富的王健林創立的內房萬達集團，近日接連有高層被內地公安機關帶走。據外媒116報道，被帶走原因涉及內部反腐敗調查。據了解，萬達上周四召開內部會議宣布此事，並指涉案金額逾1億元人民幣。

萬達高級副總裁劉海波被公安帶走

內地《澎湃新聞》報道引述知情人士表示，萬達集團高級副總裁劉海波因涉及貪腐被公安機關帶走，同集團還有多人因牽涉貪腐被帶走。劉海波最近一次露面在本月 1 日，出席了王健林舉行的工作會談。報道又指，「萬達集團董事長王健林對於腐敗行為始終保持高壓態勢」，暗示萬達董事長王健林或有份參與其中。

萬達集團三高層被公安帶走據涉內部反貪腐，傳涉案額逾1億人幣。(資料圖片)

據報萬達涉案項目位於華東區域

內媒《財新網》亦引述知情人士指，萬達集團另外兩位涉案高管，分別是萬達集團總裁助理兼北區公司副總裁鄒海榮、以及北京冀北區總經理卯向東，據報涉案項目位於華東區域。

而早於2020年12月28日，曾跟隨萬達創辦人王健林多年的萬達商管集團副總裁朱戰備，已因涉嫌貪腐被上海警方帶走。

萬達子公司曾擬在香港上市

萬達旗下子公司「萬達商業管理」擬在香港上市，今年三月曾被中國證監會發信「問詢」上市進展，及上市對集團短期償還債項能力的影響。

萬達王健林債務纏身上月三度賣產

因債務危機持續致王健林債務纏身，王健林旗下萬達集團的「北京萬達投資」49%的股權，將轉讓至中國儒意（136）旗下上海儒意，以償還周日（23日）到期的4億美元債本金；亦是自7月以來第3次賣產套現資金。

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