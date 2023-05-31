萬達集團傳「水緊」擬售旗下各項資產　包括酒店商場電子支付公司

內地前首富王健林旗下大連萬達集團，先前擬安排經營內地商場業務的「萬達商業管理」在本港IPO上市，但最新申請至今年4月到期失效。最新有傳萬達集團資金鏈斷裂而「水緊」，擬售旗下各項資產，包括酒店、商場及電子支付公司等。

上海萬達瑞華酒店為萬達目前自持7間酒店之一，其餘6項目分別位於北京、三亞、漳州、武漢和成都。

內媒日前報道，萬達計劃出售上海萬達瑞華酒店項目，並傳出復星（656）為意向買家之一，雙方正在磋商價格之中，惟復星回應內媒查詢表示，暫沒有購買萬達瑞華酒店的安排。

字節跳動或收購萬達旗下電子支付公司

外媒今（31日）亦引述消息報道，萬達集團擬出售旗下電子支付公司「快錢支付」，正與潛在買家磋商，其中字節跳動為意向買家之一。報道指，萬達擬叫價約10億人民幣，不過部分買家略嫌叫價過高並有意壓價。萬達及字節跳動均未有回應。

萬達在2014年通過收購取得支付牌照。根據快錢官網顯示，該公司已覆蓋逾4億個人用戶及650餘萬商業合作夥伴，對接的金融機構逾200間。

萬達年底未能IPO需付300億元回購

由於萬達商業管理最新香港IPO上市申請在今年4月已到期失效，中證監先前表示，若萬達商業無法在今年底前成功上市，公司需向上市前投資者回購300億元人民幣股權。