葡萄酒｜法國紅酒銷量差過啤酒　10年下跌32%　8萬從業員生計成疑

法國一向以釀造葡萄酒聞名，並靠葡萄酒業支撐經濟，近年因為飲食習慣改變，加上生產過剩導致銷量以及價格暴跌，銷量甚至遜於啤酒，10年來下跌32%，近8萬從業員生計成疑。

法國紅酒銷量差過啤酒

法國調查發現，法國民眾近年因疫情關係，減少家庭聚會等活動，同時減少了搭配紅酒食用的紅肉攝取量，再加上當地單親家庭的增加，導致法國葡萄酒的飲用量在過去60年間，減少了三分之二，即32%，特別是集中在18至35歲的年齡段。

8萬從業員生計成疑

當中世界葡萄酒中心的波爾多（Bordeaux），以及其他如羅納河谷（Rhône wine region）和朗格多克（Languedoc）等葡萄酒產地，均面臨著行業崩潰的風險，大約有300名葡萄園主表達了想完全放棄葡萄酒產業的意願，當地8萬人的工作崗位也受到了威脅。

其中波爾多地區的酒商無奈表示，不論釀造品質好壞都很難賣出去，故與當地政府商討摧毀10%葡萄園，以及銷毀未售出的庫存，希望政府能夠提供每一公頃1萬歐元（折合約8.4萬港元）的補助，以騰出空間給今年新釀製的葡萄酒，並提高價格。

外媒亦指，波爾多酒商代表於上周，已向法國農業部部長提出上述想法，並對當局支持此行動持樂觀態度。

已為葡萄酒行業提供補貼

過去法國政府在疫情期間，共提供了1.6億歐元（折合約13.4億港元）的補償金額，用於銷毀葡萄園和葡萄酒庫存的計劃。現時巴黎葡萄酒行業，亦在等待歐盟通過為葡萄酒行業提供4,000萬歐元（折合約3.36億港元）的援助基金。

同一時間，法國近日迎來了的巴黎國際葡萄酒及烈酒展（Wine Paris-Vinexpo 2023），吸引了來自52個國家、近3,400名酒商共襄盛舉，預計能借此鞏固巴黎國際葡萄酒交易市場的地位。