董事長徐直軍：2023年要有質量地活下來 2022年銷售收入持平

華為董事長徐直軍表示，2023年必將是不平凡的一年，全體華為員工將奮勇前進，衝破一切艱難險阻，有質量地活下來。（資料圖片）

華為輪值董事長徐直軍發表2023年新年致辭時表示，2022年是華為從應對美國不斷制裁的「戰時狀態」，逐步轉為制裁常態化正常運營的一年，也是逐步轉危為安的一年。2023年，是華為在制裁常態化下正常運營的第一年，華為將「衝破一切艱難險阻，有質量地活下來」。

他並提出，未來10年，華為將打造領先的行業數位化、智能化、低碳化解決方案及工業互聯網平台，努力把數位世界帶入每個人、每輛車、每個家庭、每個組織，讓智能世界的願景變成觸手可及的現實。

徐直軍預計2022年華為實現銷售收入將達6,369億人民幣，經營結果符合預期。其中，ICT基礎設施業務保持穩定增長，終端業務下行趨勢放緩，數位能源和「華為雲」業務快速增長，智能汽車部件競爭力和用戶體驗顯著提升。根據公開資料，華為2021年銷售收入為6,368億人民幣，即今年全年收入大約持平。

2022 年實現銷售收入將達 6,369 億人幣

徐直軍說，「歲寒知松柏，患難見真情」。過去幾年，華為能克服極端困難活下來，離不開客戶、合作夥伴莫大的信任與支持；離不開全體員工的團結與拼搏，尤其是很多奮鬥在海外一線的員工。

他指出，在未來不確定的宏觀環境中，數位化與低碳化是確定的產業方向和機會，又提出，2023年是華為在制裁常態化下正常運營的第一年，也是關鍵之年。華為要繼續保持強研發投資，堅持以質取勝，積極進取，抓住機會，多產糧食。同時繼續推進變革，激發組織活力。

徐直軍說，「烈火試真金，逆境出強者」；「2023年必將是不平凡的一年，全體華為員工將奮勇前進，衝破一切艱難險阻，有質量地活下來」。