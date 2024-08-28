蒙牛少賺19%四大業務收入全跌 斥20億回購

加速打造乳業新質生產力

蒙牛指，針對行業階段性需供矛盾，會把握數智化轉型機遇，加速打造乳業新質生產力，對乳業鏈條進行系統化、一體化重塑，全面激發奶業產業鏈的效能潛力。同時，在運營層面，積極推動精益化管理，不斷打造扁平和高效組織，全面激活組織效能，驅動公司運營效率和盈利能力的提升。展望未來，集團指在國家擴大內需戰略、堅持高質量發展等政策推動下，宏觀經濟和居民消費信心有望持續回暖。同時，隨著國民健康意識不斷增強，消費者對乳製品營養價值及健康功能更加重視，有望帶來新的消費增長點和結構性升級機會。