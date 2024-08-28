蒙牛少賺19%四大業務收入全跌 斥20億回購

中國蒙牛乳業(2319)公布6月底止半年純利24.46億元(人民幣，下同)，按年按年少19%，主要受累乳制品行業需供矛盾凸顯、消費需求不及預期；收入446.71億元，少12.6%；EBITDA減少7.5%，至47.91億元；毛利179.85億元，挫8.4%，但在原奶價格下降下，毛利率40.3%，增1.9個百分點；每股盈利0.623元；維持不派中期息。
集團同時宣布，計劃在未來12個月內根據市場情況進行最高達20億港元的股份回購。蒙牛今日收報12.02港元，失0.32港元或2.6%。
液態奶收入少12.9%
分部收入方面，集團上半年液態奶收入362.615億元，少12.9%，佔總收入81.2%；冰淇淋收入33.714億元，減21.8%，佔總收入7.5%；奶粉收入16.353億元，跌13.7%，佔總收入3.7%；奶酪收入21.143億元，少6.3%，佔總收入4.7%。
加速打造乳業新質生產力
蒙牛指，針對行業階段性需供矛盾，會把握數智化轉型機遇，加速打造乳業新質生產力，對乳業鏈條進行系統化、一體化重塑，全面激發奶業產業鏈的效能潛力。同時，在運營層面，積極推動精益化管理，不斷打造扁平和高效組織，全面激活組織效能，驅動公司運營效率和盈利能力的提升。展望未來，集團指在國家擴大內需戰略、堅持高質量發展等政策推動下，宏觀經濟和居民消費信心有望持續回暖。同時，隨著國民健康意識不斷增強，消費者對乳製品營養價值及健康功能更加重視，有望帶來新的消費增長點和結構性升級機會。