蒙牛純利挫98% 受累巨額減值 照增加派息

純利大挫，主要受累集團子公司貝拉米錄得虧損，經審慎考慮貝拉米近年來的經營狀況和財務表現並結合對未來市場的預期，集團在年內確認對貝拉米相關現金產生單位分別錄得商譽及無形資產減值虧損11.547億元及34.901億元；以及撥回過往年度已確認的與貝拉米相關稅項虧損及暫時性差異有關的遞延稅項資產及負債6.634億，綜合對集團業績影響為39.814億元。

現代牧業商譽減值虧損 3.5 億人幣

另外，中國現代牧業(1117)錄得虧損，因此導致蒙牛相應錄得應佔該聯營公司虧損為8.271億元，其中有關的商譽減值虧損對集團影響為3.487億元。

分部表現方面，蒙牛去年液態奶收入730.656億元，減11%，佔蒙牛總收入的82.4%。冰淇淋收入51.754億元，少14.1%，佔蒙牛總收入的5.8%。奶酪收入43.197億元，少0.9%，佔蒙牛總收入的4.9%。

展望未來，集團指作為行業領軍企業，蒙牛將繼續堅定推進「一體兩翼」戰略落地執行，做強常溫、低溫、冰品、鮮奶、奶粉、奶酪等六大核心業務基本盤，加速打造營養健康平台和海外平台，並從「消費者第一第一第一」的價值觀出發，引領消費者「喝上奶」、「喝好奶」、「喝對奶」，持續打造消費者至愛的、國際化的、更負責任的、擁有強大文化基因的、數智化的FIRST牛，助推乳品市場恢復增長，引領中國乳業進入高質量發展新階段。