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財經
2024-09-05 19:22:37

蔚來上季收入交付齊創新高 美股盤前造好

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蔚來上季收入交付齊創新高 美股盤前造好

蔚來第二季業績營收和交付量雙創新高。(資料圖片)

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蔚來集團(9866)公布6月底止第二季業績營收和交付量雙創新高，期內季度淨虧損50.46億元(人民幣，下同)，去年同期蝕60.56億元；非公認會計準則下的經調整淨虧損45.35億元，去年同期蝕54.46億元；收入總額174.46億元，大飆98.9%；毛利16.89億元，大升1.84倍，毛利率9.7%，大升8.7個百分點，按季亦增4.8個百分點；每股虧損2.5元。

蔚來今日收報34.1港元，升0.4港元或1.2%，成交額1.23億元，市值586.22億元。蔚來美股盤前造好，現報4.34美元，升2.4%

汽車毛利率12.2% 料今季交付增逾一成

集團上季度的汽車交付量達57,373輛，包括32,562輛高端智能電動SUV以及24,811輛高端智能電動轎車，增長143.9%、較第一季度多90.9%。上季汽車銷售額156.796億元，多118.2%、較第一季度增87.1%。上季度汽車毛利率12.2%，去年同期為6.2%、上季度為9.2%。研發費用方面，蔚來上季錄32.185億元，下降3.8%、較第一季度增12.4%，主要由於新產品及新技術的設計及開發成本增加，及研發職能的人員成本增加。

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展望今季，蔚來預料第三季度汽車交付量介乎61,00063,000輛，按年增長約10%13.7%。收入總額介乎191.09億元至196.69億元，按年增長約0.2%3.2%

李斌：第三季度總交付量將再創新高

蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，上季度蔚來交付創紀錄，在內地30萬元以上的純電汽車市場中佔超過40%的市場份額。於今年7月和8月，蔚來分別交付了20,498輛及20,176輛汽車，預計第三季度的總交付量將再創新高，進一步鞏固和擴大市場份額。蔚來首席財務官曲玉補充，集團將繼續專注於高效的研發和對基礎設施的投資，相信未來毛利率和成本效益可穩步提升。

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