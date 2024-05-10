蔚來旗下「樂道」下周三面世　創始人大讚小米：為行業吸關注

蔚來（9866）創辦人、董事長兼行政總裁李斌宣布，蔚來旗下第二品牌「樂道汽車」，將於下周三（15日）正式發布。他指，早前同行小米（1810）發布新車，為行業帶來不少關注。
內媒報道，李斌表示過去10年，蔚來基本完成「從0到1」的發展階段，而樂道汽車的推出，意味蔚來從1到100的開始，將進入到一個更廣泛的大眾市場。
李斌：推出樂道汽車是「後發制人」
李斌形容，在這個時間推出樂道汽車是「後發制人」，先從高端入手，在技術、基礎設施、企業體系能力方面打好基礎，再參與到大眾市場競爭中，假如蔚來一上來就參與大眾市場競爭，便是太辛苦了，但在高端市場通過技術積累、充換電網絡體系積累、人才積累、組織能力積累，能夠在這樣一個時間點，用後發制人模式，蔚來是更加有勝算」。
大讚小米「為行業吸關注」
談到小米與華為入局汽車市場，李斌認為，華為、小米這些手機廠商入局，是一個互相學習的過程，「雷軍（小米）的巨大流量，給行業帶來很多的新鮮話題，讓整個產業都得到更多關注，對加快油轉電的進程、提升新能源汽車的滲透率都大有裨益。而小米和華為也在向汽車行業學習，汽車行業鏈條很長，把這麼長的鏈條做好非常不容易。」
李斌補充，汽車行業不是簡單的「流量導向行業」，也不是簡單的單點技術突破的行業，最終勝出的，是「綜合能力強、沒有短板」的公司。
據「樂道汽車」表示，品牌首款車型「樂道L60」，將對標Tesla特斯拉的「Model Y」，主打家用智能純電SUV市場。