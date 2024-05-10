蔚來旗下「樂道」下周三面世　創始人大讚小米：為行業吸關注

內媒報道，李斌表示過去10年，蔚來基本完成「從0到1」的發展階段，而樂道汽車的推出，意味蔚來從1到100的開始，將進入到一個更廣泛的大眾市場。

李斌形容，在這個時間推出樂道汽車是「後發制人」，先從高端入手，在技術、基礎設施、企業體系能力方面打好基礎，再參與到大眾市場競爭中，假如蔚來一上來就參與大眾市場競爭，便是太辛苦了，但在高端市場通過技術積累、充換電網絡體系積累、人才積累、組織能力積累，能夠在這樣一個時間點，用後發制人模式，蔚來是更加有勝算」。

大讚小米「為行業吸關注」

談到小米與華為入局汽車市場，李斌認為，華為、小米這些手機廠商入局，是一個互相學習的過程，「雷軍（小米）的巨大流量，給行業帶來很多的新鮮話題，讓整個產業都得到更多關注，對加快油轉電的進程、提升新能源汽車的滲透率都大有裨益。而小米和華為也在向汽車行業學習，汽車行業鏈條很長，把這麼長的鏈條做好非常不容易。」

李斌補充，汽車行業不是簡單的「流量導向行業」，也不是簡單的單點技術突破的行業，最終勝出的，是「綜合能力強、沒有短板」的公司。