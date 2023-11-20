熱門搜尋:
賣狗肉 郭柏妍 YOHO WEST 床蝨 白日之下 流感 年少日記 天氣 曉柏峰 尹光 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-11-20 13:35:00

蔚來遭質疑有倒閉危機　創辦人秦力洪：絕無倒閉可能請大家放心！

分享：
面對蔚來遭質疑有倒閉危機，創辦人秦力洪稱，絕無倒閉可能請大家放心！(資料圖片)

面對蔚來遭質疑有倒閉危機，創辦人秦力洪稱，絕無倒閉可能請大家放心！(資料圖片)

近日多間內地巨企傳出有倒閉危機，最新「造車新勢力」之一的蔚來汽車（9866），亦被外界質疑會倒閉，集團聯合創辦人兼總裁秦力洪則回應「蔚來汽車不會倒閉，也絕無倒閉的可能，請大家放心地體驗和購買蔚來的汽車」。

蔚來股價午後升逾2%，報59.3元。

面對蔚來遭質疑有倒閉危機，創辦人秦力洪稱，絕無倒閉可能請大家放心！(資料圖片)

面對蔚來遭質疑有倒閉危機，創辦人秦力洪稱，絕無倒閉可能請大家放心！(資料圖片)

秦力洪：蔚來汽車不會倒閉

據內媒《澎湃新聞》報道，聯合創始人、總裁秦力洪近日在廣州車展回應外界質疑時表示，蔚來今年以來共發布和交付5款新車，新建一個年產能30萬輛的工廠，而今年首10個月銷量累計按年增長接近40%。

報道又引述秦力洪指，當前電動車市場充滿巨大機遇，對每一家公司提出更高的要求，面對當下的市場機遇，既要努力抓住它，又要保持戰略定力。秦力洪稱，「蔚來汽車不會倒閉，也絕無倒閉的可能，請大家放心地體驗和購買蔚來汽車」。

早前發員工信擬削一成職位

此前蔚來另一創辦人李斌曾發布員工信，表示蔚來將要開展涉及組織，及資源投入方向的調整，並表示公司將減少一成左右崗位，具體調整在11月完成。

信中又指，蔚來會確保核心關鍵技術的投入、銷售服務能力足夠應對激烈市場競爭，以及3個品牌9款核心產品如期上市；又將合併重複建設的部門與崗位，變革低效的內部工作流程與分工，取消低效崗位，同時進行資源提效，推遲和削減3年內不能提升公司財務表現的項目投入。

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受