蔚來遭質疑有倒閉危機　創辦人秦力洪：絕無倒閉可能請大家放心！

近日多間內地巨企傳出有倒閉危機，最新「造車新勢力」之一的蔚來汽車（9866），亦被外界質疑會倒閉，集團聯合創辦人兼總裁秦力洪則回應「蔚來汽車不會倒閉，也絕無倒閉的可能，請大家放心地體驗和購買蔚來的汽車」。

據內媒《澎湃新聞》報道，聯合創始人、總裁秦力洪近日在廣州車展回應外界質疑時表示，蔚來今年以來共發布和交付5款新車，新建一個年產能30萬輛的工廠，而今年首10個月銷量累計按年增長接近40%。

報道又引述秦力洪指，當前電動車市場充滿巨大機遇，對每一家公司提出更高的要求，面對當下的市場機遇，既要努力抓住它，又要保持戰略定力。秦力洪稱，「蔚來汽車不會倒閉，也絕無倒閉的可能，請大家放心地體驗和購買蔚來汽車」。

早前發員工信擬削一成職位

此前蔚來另一創辦人李斌曾發布員工信，表示蔚來將要開展涉及組織，及資源投入方向的調整，並表示公司將減少一成左右崗位，具體調整在11月完成。

信中又指，蔚來會確保核心關鍵技術的投入、銷售服務能力足夠應對激烈市場競爭，以及3個品牌9款核心產品如期上市；又將合併重複建設的部門與崗位，變革低效的內部工作流程與分工，取消低效崗位，同時進行資源提效，推遲和削減3年內不能提升公司財務表現的項目投入。