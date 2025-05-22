薄扶林自住豪宅淪銀主盤！「磁帶大王」陳秉志受訪：欠富邦銀行3.5億貸款(更新)

【5月22日更新】「磁帶大王」陳秉志位於薄扶林域多利道188號的自住獨立屋近日淪為銀主盤，以4.3億元放售，呎價約70,689元，惹來市場關注。據《彭博》最新報道，陳秉志在電話訪問中坦承，由於他拖欠富邦銀行一筆約3.5億元貸款，最終在上月遭接管人接收他和家人的物業，結束陳氏家族自1980年代起在此居住的歷史。

陳秉志在訪問中又表示，該單位自2023年底一直委託放售，惟未能為自住獨立屋成功找到買家，導致物業最終淪為銀主盤的結局。

薄扶林豪宅淪銀主盤！「磁帶大王」陳秉志自住屋放售叫價4.3億

【5月20日更新】據本地傳媒報道，「磁帶大王」陳秉志疑陷入財困，近年在高息環境下拋售多個物業，包括其自住多年的薄扶林域多利道188號獨立屋，近日亦淪為銀主盤，被接管以現狀交吉放售，市值4.3億元，呎價約70,689元。市場消息指，陳秉志早於1988年以2,350萬元購入該豪宅，並一直自住至今，最新市值較買入價高出逾4億元，37年間大幅升值約17倍。