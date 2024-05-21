薪酬調查：逾半打工仔今年加人工 平均增3.2% 有個行業加7.2%

網上求職招聘平台Jobsdb by SEEK發布《2024 年薪酬調查報告》，結果顯示本地就業市場的整體待遇大致保持平穩，薪酬平均上升3.2%，較去年跌0.9個百分點，但跑贏最新3月通脹2%。當中有57%受訪者獲加薪，較去年下跌4個百分點。然而，受外圍經濟因素影響，今年打工仔對未來就業市場前景持審慎態度。有36%受訪者對就業市場前景感悲觀，且更多人預期求職所需時間會較去年長，而選擇「裸辭」的受訪者人數亦較去年減少。 Jobsdb於今年2月至3月期間委託獨立調查機構，邀請本港共3,391名人士做網上問卷調查。報告顯示有73%的受訪全職僱員，於今年獲發花紅或/及雙糧，按年下跌3個百分點。打工仔平均獲得1.4個月花紅，與過去兩年相同。當中有近三成人滿意所獲發的花紅，滿意程度大致與去年相若，而感滿意的受訪者普遍獲得1.8個月至2.7個月花紅。

數據分析及研究加薪幅度續領先 個別行業方面，「數據分析及研究」今年加薪幅度7.2%，繼續領先其他工種，反映市場對這類人才的需求強勁。專業服務工種如「法律及合規」及「工程」，分別升5%及4.9%，均獲得高於平均水平的薪酬加幅。而「資訊及科技」則跌出三甲，平均加4.2%，位列第五位 。 至於今年最多受訪者獲加薪的工種為「酒店及旅遊」，加薪人數超過八成，薪酬加幅有4.2%，與「資訊及科技」並列第五位。「酒店及旅遊」從業員的薪酬及花紅今年大幅改善，74%受訪僱員獲發花紅，較去年多23個百分點。從業員平均獲發2.2個月花紅，而去年只有1.4個月。「餐飲」工種今年加薪幅度平均只得2.2%，較平均水平低1個百分點。可能由於整體待遇未如理想，過去12個月內，有31%「餐飲」從業員轉工，跳槽情況較其他工種頻密。同時，他們計劃轉工的意欲仍然旺盛，僅一成從業員沒有計劃於未來3個月內轉工。