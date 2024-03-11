薪酬調查2024｜打工仔月入中位數29715元　六成受訪者「有人工加」

踏入2024年，勞動市場面對經濟景氣低落環境下，或會影響打工仔的薪酬加薪幅度。有機構向香港各界打工仔進行年內第一季薪酬調查，發現整體打工仔的月入中位數達29,715元，當中中西區公司的月入中位數為「18區之冠」；亦有逾六成受訪打工仔表示獲加薪，平均加薪幅度為8.4%，加薪幅度最多為「保健／美容／健身」行業，至於「被凍薪」的受訪打工仔則佔35.8%。
大型求職平台CTgoodjobs在本年第一季透過網上問卷形式，進行今年第一季薪酬調查，共收集2,830份資料，當中包含多個行業；職級方面，有43.9%的受訪者為初級員工、30.2%為主管/主任級、20.3 為中級管理層；最多受訪者的年齡組別是36歲至40歲，佔 21.2%。
「食品及飲料」行業月入中位數最低
調查數據顯示，整體打工仔的月入中位數在不包括年終獎金或花紅情況下為29,715元，其中「資訊科技／電子商務」行業的月入中位數最高，達32,000元；而「食品及飲料」行業的月入中位數最低，僅為17,290元。
若按工作地區比較，中西區公司的月入中位數最高，為28,905元，成為18區之冠；而大埔區／北區的公司月入中位數最低，僅為20,000元。
調查又顯示，2024年有 60.7%的打工仔獲得加薪，平均加薪幅度為 8.4%。加薪幅度最多的行業為「保健／美容／健身」（13.8%）；加薪幅度最少的行業則是「電訊」（3.7%）。不過，調查亦指出有 3.5%的打工仔被減薪，平均減薪幅度為 20.7%；被凍薪的打工仔則佔35.8%。而在2023年年底，有41%的公司派發了花紅或年終獎金，平均金額為港幣25,650元。 獲發最多花紅或年終獎金的行業為「證劵／商品」，達56,500元。
打工仔最渴望加入政府
轉職趨勢方面，調查發現過半數（53.1%）的受訪者有計劃在2024 年第一季轉工， 大部分都打算找到新工作後辭職（38.6%），他們 決定或考慮轉工的原因，主要是因為「薪酬待遇未如理想」（57.6%）。調查亦發現，打算轉工佔比最高的行業，為「工程（電機／電子／機械）」及「廣告／公共關係／市場營銷」，佔比高達七成。
另外，調查亦發現打工仔最渴望加入的 5 家企業或機構，順序為「政府」、「香港鐵路有限公司（港鐵）」、「滙豐 HSBC」、「Google」和「香港賽馬會」。
香港經濟日報集團執行董事及財務主管王清認為，僱主應該多收集員工的意見，特別是新世代僱員的想法，了解他們對薪酬待遇、福利政策和工作模式的期望，以制定個人化的人力資源策略。這樣做不僅可以吸引優秀的人才，還能留住現有的人才， 提高員工滿意度和工作效能。她補充，透過建立開放的溝通渠 道，僱主能夠更好地理解員工需求，確保人力資源策略與公司和員工的利益保持 一致，進而建立一個更穩固和成功的工作環境。