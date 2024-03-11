薪酬調查2024｜打工仔月入中位數29715元　六成受訪者「有人工加」

踏入2024年，勞動市場面對經濟景氣低落環境下，或會影響打工仔的薪酬加薪幅度。有機構向香港各界打工仔進行年內第一季薪酬調查，發現整體打工仔的月入中位數達29,715元，當中中西區公司的月入中位數為「18區之冠」；亦有逾六成受訪打工仔表示獲加薪，平均加薪幅度為8.4%，加薪幅度最多為「保健／美容／健身」行業，至於「被凍薪」的受訪打工仔則佔35.8%。 大型求職平台CTgoodjobs在本年第一季透過網上問卷形式，進行今年第一季薪酬調查，共收集2,830份資料，當中包含多個行業；職級方面，有43.9%的受訪者為初級員工、30.2%為主管/主任級、20.3 為中級管理層；最多受訪者的年齡組別是36歲至40歲，佔 21.2%。

「食品及飲料」行業月入中位數最低 調查數據顯示，整體打工仔的月入中位數在不包括年終獎金或花紅情況下為29,715元，其中「資訊科技／電子商務」行業的月入中位數最高，達32,000元；而「食品及飲料」行業的月入中位數最低，僅為17,290元。 若按工作地區比較，中西區公司的月入中位數最高，為28,905元，成為18區之冠；而大埔區／北區的公司月入中位數最低，僅為20,000元。 調查又顯示，2024年有 60.7%的打工仔獲得加薪，平均加薪幅度為 8.4%。加薪幅度最多的行業為「保健／美容／健身」（13.8%）；加薪幅度最少的行業則是「電訊」（3.7%）。不過，調查亦指出有 3.5%的打工仔被減薪，平均減薪幅度為 20.7%；被凍薪的打工仔則佔35.8%。而在2023年年底，有41%的公司派發了花紅或年終獎金，平均金額為港幣25,650元。 獲發最多花紅或年終獎金的行業為「證劵／商品」，達56,500元。