薪酬調查2024｜料打工仔平均加薪2.2%　加薪幅度最高行業唔係IT

即將踏入2024年，勞動市場面對經濟景氣低落環境下，或會影響打工仔的薪酬加薪幅度。JobsDB公布最新公布《2024 招聘、薪酬及福利調查報告》，調查顯示2024年香港打工仔預期仔平均薪酬調整幅度為2.2%，較2023年增升0.6%；至於加薪幅度最多的3個行業，分別為建造業、飲食業及金融科技業，大幅拋離過往三甲的資訊科技業（IT）。 JobsDB作為SEEK 旗下領先的香港網上求職招聘平台，於2023年第三季委託獨立調查機構，訪問41個行業，共407家本港商業機構，就 2024年的招聘、薪酬及福利意向進行調查。

建造及飲食業加薪幅度拋離IT 調查結果顯示，僱主預期明年打工仔平均薪金調整幅度為2.2%，較 2023年的1.6%，輕微回升0.6%。而加薪幅度最高行業亦出現「大洗牌」，料來年三大加薪幅度最高的行業分別為「建造業」，加薪幅度4.4%、「飲食業」加薪幅度4.2%，及「金融科技業」加薪幅度3.9%；而過往三年穩居首兩位的「資訊科技業」，今年則跌至第九位，加薪幅度3%。展望來年勞工市場動向，35%受訪者持樂觀態度，較2023年輕微上升3個百分點。 近七成受訪僱主坦言招聘遇困難 調查顯示，有4%僱主表示明年計劃刪減全職人手。而近七成受訪僱主坦言在招聘上遇到困難，頭三位主要原因為「難聘請相符技能的人才」(60%)、「薪酬預期超出預算」(58%)和「難聘請有相關經驗的人 才」(48%)。至於招聘策略上，過半數企業會以「薪酬福利」作為招徠，其次則是「推動 Work-life balance（工作與生活平衡）」，佔29%。