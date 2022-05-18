薪金依舊｜Klook推Workcation 員工可海外工作旅遊30日

Klook推Workcation，容許旗下員工在任何地方工作及旅遊長達30個工作日，且不需扣減個人年假，員工可繼續獲取原有的薪金。

旅遊及休閒電子商務平台Klook推出「Workcation」計劃，容許旗下員工在任何地方工作及旅遊長達30個工作日，且不需扣減個人年假，員工可繼續獲取原有的薪金。Klook指，計劃透過將工作與休閒結合，讓員工能夠在工餘時間探索海外，深入體驗當地文化，並鼓勵員工與來自世界各地的Klookers工作夥伴見面，透過互相交流刺激更多創新思維，一同探索「World of Joy」，回港檢疫隔離期間亦樂意讓員工遙距上班。

據Klook數據，上月的全球出境預訂量比2月增長3倍，顯示海外旅遊重回軌度，新加坡在出境市場方面名列前茅，緊隨其後的是泰國及南韓。而自香港宣布放寬海外旅遊回港隔離限制由14天減少至7天後，香港用戶對海外旅遊資訊及產品需求亦顯著上升。Klook香港用戶上月瀏覽海外旅遊活動與產品數量亦增70%，相關活動預訂量更倍升。就地區而言，日本仍然是最多香港人出發往海外旅遊的首選地點，據Klook於社交媒體上之調查，超過6成用戶表示最想旅行的地方是日本，其次是台灣(18%)及泰國(16%)。

對港未來 6 至 9 個月旅遊情況樂觀

Klook香港區總經理岑皓祺表示，對於香港未來6至9個月旅遊情況非常樂觀，集團一直加強平台上跨境旅遊產品開發及營銷，積極與不同旅遊局洽談，為港全面開關作準備，同時希望能為顧客帶來更多精彩的海外玩樂體驗。