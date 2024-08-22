藍月亮半年虧損擴大首派中期息 四成收入做推廣

內地洗衣粉品牌藍月亮(6993)公布6月底止半年虧損擴大至6.64億元，去年同期蝕1.67億元；雖然錄大額虧損，惟集團期內收入31.31億元，大升40.9%；毛利18.36億元，大升49.6%，毛利率58.7%，多3.5個百分點；每股虧損12港仙；並自2020年上市以來，首次派發中期息，每股4仙。
推廣及廣告開支近13億
業績虧損擴大主要受累銷售及分銷開支大增1.08倍，至22.01億元，集團指主要由於銷售活動增加，尤其是推廣新產品、開發新電商渠道來拓展業務及品牌建設。按集團開支細項，上半年推廣開支10.95億元，大升3.1倍；廣告開支2.03億元，飆1.3倍，合共12.98億元，即佔收入41.5%。
集團期內線上銷售渠道佔收入72.6%，錄22.72億元，按年多56.9%；線下分銷商佔7.28億元，升13.3%；直接銷售予大客戶收入1.32億元，跌0.4%。
鞏固與主要電商平台的合作
集團指，未來擬提供全面的家庭清潔方案，致力於推動行業發展及產品升級，滿足消費者的需求。適將進一步豐富及推出現有三大產品類別的新產品，並專注於提供優質產品。另外，又會提升全渠道銷售及分銷網絡以及產品滲透：在線上渠道方面，集團將鞏固與主要電商平台的合作，並增加其於新興線上銷售及分銷平台的影響力，重點推廣新產品。在線下渠道方面，集團將促進全面的產品開發，並應用及加強不同銷售及分銷渠道之間協同效應。
藍月亮今日收報1.82元，升0.04元或2.2%，市值106.7億元。