藍月亮半年虧損擴大首派中期息 四成收入做推廣

集團期內線上銷售渠道佔收入72.6%，錄22.72億元，按年多56.9%；線下分銷商佔7.28億元，升13.3%；直接銷售予大客戶收入1.32億元，跌0.4%。

鞏固與主要電商平台的合作

集團指，未來擬提供全面的家庭清潔方案，致力於推動行業發展及產品升級，滿足消費者的需求。適將進一步豐富及推出現有三大產品類別的新產品，並專注於提供優質產品。另外，又會提升全渠道銷售及分銷網絡以及產品滲透：在線上渠道方面，集團將鞏固與主要電商平台的合作，並增加其於新興線上銷售及分銷平台的影響力，重點推廣新產品。在線下渠道方面，集團將促進全面的產品開發，並應用及加強不同銷售及分銷渠道之間協同效應。