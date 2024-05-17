藍籌佔半｜內房瘋漲 花樣年飆63% 港股成交破2千億 年半高

外電周三傳出中央部署救樓市，內房股假後開盤瘋漲。民企內房普遍有10%以上升幅，曾經傳出財困的花樣年(1777)升63%，旭輝控股(884)升29%，德信中國(2019)升41%，遠洋集團(3377)升46%、萬科企業(2202)也升16%；地產代理的易居(2048)升48%。發改委在《求是》雜志撰文稱，將加強經濟安全能力保障；特別提及要加快構建房地產發展新模式。

美股在通脹舒緩下創新高，加上內地接連釋放利好政策訊號，利好港股氣氛。市場追逐政策受惠板塊。恒生指數收市升302點，報19,376點，創超過9個月高位收市；成交達2,049億，為2022年12月初以來近一年半最大額成交的一天，當中單計藍籌成交額已達1,100億元，佔總成交逾半。

北水大手掃貨 三大內銀齊漲半成

銀行股也借勢炒上。中國人民銀行周三的中期借貸便利(MLF)操作，並無收細規模抽水，也無調降息率，市場相信短期內人行不會減息，利好內銀股盈利。建設銀行(939)升超過6%，中國銀行(3988)、工商銀行(1398)、招商銀行(3968)全部升約5%。資料顯示，北水昨日力吸中資金融股，滬深港股通單是中行、建行及工行三大銀行，已淨買入31.6億元股份，而整體港股通吸資額則為39.73億元。

科技股個別發展，騰訊控股(700)績後升近4%，阿里巴巴(9988)的增長令市場失望，跌近4%。事實上，恒生科技指數已經連升第五日，共漲5.2%