藍籌季績｜中石油上季少賺半成 今年煉油利潤減近六成

中國石油(857)公布9月底止上季純利439.11億元(人民幣，下同)，按年少5.3%；營業收入7,024.1億元，失12.4%；每股盈利0.24元。累計首9個月，純利錄1,325.22億元，升0.7%；營業收入約2.256萬億元，少1.1%；每股盈利0.724元。
首3季原油產量增0.3%
集團今年首3季原油產量7.083億桶，增0.3%，其中國內原油產量5.854億桶，升0.3%，海外原油產量1.229億桶，多0.6%。期內集團可銷售天然氣產量3.8038萬億立方英尺，增長4%，其中國內可銷售天然氣產量3.6669萬億立方英尺，多4.4%，海外可銷售天然氣產量1.369億立方英尺，下降4.2%。另外，集團油氣當量產量13.423億桶，增長2%。
煉油業務經營利潤117.81億人幣
期內煉油化工和新材料分部實現營業收入9,238.88億元，多2.3%；實現經營利潤152.8億元，其中煉油業務實現經營利潤117.81億元，少57.4%，化工業務實現經營利潤34.99億元，多25.7倍。另外，銷售汽油、煤油、柴油1.19886億噸，下降4.6%，其中國內銷售8,959.6萬噸，下降3.7%。前三季銷售分部營業收入18,850.42億元，實現經營利潤129.00億元。
天然氣銷售增長8.6%
天然氣方面，首3季集團銷售天然氣2,098.2億立方米，增長8.6%，其中國內銷售1,629.64億立方米，多4.9%。天然氣銷售分部實現營業收入4,248.55億元，升8.2%；實現經營利潤252.68億元，大升29.7%。
中石油今日收報5.81港元，跌0.13港元或2.2%。