藍籌季績｜中石油上季少賺半成 今年煉油利潤減近六成

中國石油(857)公布9月底止上季純利439.11億元(人民幣，下同)，按年少5.3%；營業收入7,024.1億元，失12.4%；每股盈利0.24元。累計首9個月，純利錄1,325.22億元，升0.7%；營業收入約2.256萬億元，少1.1%；每股盈利0.724元。

首 3 季原油產量增 0.3%

集團今年首3季原油產量7.083億桶，增0.3%，其中國內原油產量5.854億桶，升0.3%，海外原油產量1.229億桶，多0.6%。期內集團可銷售天然氣產量3.8038萬億立方英尺，增長4%，其中國內可銷售天然氣產量3.6669萬億立方英尺，多4.4%，海外可銷售天然氣產量1.369億立方英尺，下降4.2%。另外，集團油氣當量產量13.423億桶，增長2%。