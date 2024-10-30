藍籌季績｜中行上季多賺4% 首3季淨息差1.41%

中國銀行9月底止客戶貸款總額21.44萬億元人民幣，增加1.47萬億元或7.38%。(資料圖片)

中國銀行(3988)公布9月底止上季股東應享稅後利潤571.62億元(人民幣，下同)，按年多4.4%；營業收入錄1,611.76億元，增6.6%；淨利息收入1,092.37億元，減8.2%；每股盈利0.19元。累計首3季，中行錄純利1,757.63億元，升0.5%；營業收入4,791.05億元，漲1.7%；每股盈利0.55元。

集團今年首3季實現淨利息收入3,359.97億元，減少4.81%。淨息差1.41%。實現非利息收入1,431.08億元，增加21.3%。非利息收入在營業收入中佔比為29.87%。其中，手續費及佣金收支淨額606.93億元，減少3.9%；其他非利息收入合計824.15億元，增加50.4%。