藍籌季績｜中銀上季減值前經營溢利增近17%

集團指，該行把握市場利率上升的機遇，積極主動管理資產及負債，首9個月計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入上升35.0%，淨息差按年擴闊36個基點，至1.62%；第三季度計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入按季上升10.5%，淨息差按季擴闊10個基點。另外，投資市場氣氛淡靜，貿易及信貸需求疲弱，淨服務費及佣金收入跌7.4%；第三季度按季下降4.3%。

中銀香港(2388)公布9月底止第三季提取減值準備前的經營溢利135.59億元，按年多16.6%；提取減值準備前的淨經營收入177.86億元，升14%；經營支出42.27億元，亦增6.2%。累計今年9個月，中銀提取減值準備前的經營溢利365.45億元，升26.3%；提取減值準備前的淨經營收入486.24億元，多20.8%；經營支出120.79億元，漲6.6%。

中銀香港｜撥備一季增 6.35 億

集團首9個月減值準備淨撥備26.8億元，多9.91億元，主要由於若干公司客戶貸款評級下降及個別不良客戶情況惡化，引致撥備增加，抵銷了因宏觀前景轉好令預期信用損失模型參數改善而錄得淨撥回的影響。單計上季減值準備淨撥備為15.11億元，按季升6.35億元。

截至9月底止，集團資產總額39,402.9億元，較去年底升7.5%，主要由於證券投資及其他債務工具、客戶貸款增加；客戶存款總額25,167.88億元，增長5.9%，定期、短期及通知存款增加，支儲存款則下降；客戶貸款總額升3%，至16,979.7億元，當中在香港使用的貸款及貿易融資均上升，在香港以外使用之貸款則下降。

中銀今日收報20.6元，失0.3元或1.4%。