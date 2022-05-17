藍籌季績｜京東上季轉蝕35億 經調整淨利潤持平

京東集團(9618)公布3月底止季績由盈轉虧，蝕29.91億元(人民幣，下同)(約34.8億港元)，去年同期則賺36.17億元，總收入2,396.55億元，按年多近18%，經營利潤24.09億元，多45.1%，非公認會計準則(Non-GAAP)淨利潤維持在40億元，每股美國存託股攤薄損失1.92元。

集團3月底止活躍用戶多16.2%，至5.805億。分部收入方面，京東零售佔2,175.24億元，多17.1%；京東物流273.51億元，增22%，新業務錄57.56億元，亦升11.7%。

1 個多月向上海運送 8 萬噸生活必需品

集團透露，為支援上海新冠肺炎疫情，集團在1個多月的時間內向上海市民運送了超8萬噸的日常生活必需品，包括藥品及母嬰等物資，並且已調配4,000多名快遞員，支持當地運營保障。同時，京東已向上海調運超100輛無人智能快遞車，為方艙醫院、封閉隔離小區、配送站等地的消費者訂單和防護設備運輸提供最後一公里配送工作。

京東首席執行官徐雷表示，憑京東紮實供應鏈能力和以技術為驅動的經營效率，本季度取得穩健業績，續保持健康增長；集團很高興看到用戶活躍度相關的指標不斷提升，體現出日益強化的品牌形象和消費者心智。京東集團首席財務官許冉則表示，將繼續保持戰略定力，致力實現可持續高質量增長。

京東今日收報214.8港元，升14.8港元或7.4%，成交額33.7億港元。